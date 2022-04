7 Years One Love @One Salonica Outlet Mall

Tο αγαπημένο One Salonica outlet mall, γιόρτασε τα 7α γενέθλιά του με ένα αξέχαστο εορταστικό τριήμερο, με τα πιο εντυπωσιακά events, ξεχωριστές εκπλήξεις, super εορταστικές προσφορές και πλημμύρισε από κόσμο και αγάπη!

Ας θυμηθούμε τις top στιγμές…

Το Σάββατο 2 Απριλίου η μόδα έγινε ένα με τη μουσική, σε ένα εμπορικό κέντρο γεμάτο ζωή, χαρά & style και το αποτέλεσμα ήταν φαντασμαγορικό!

To party ξεκίνησε με το Χρυσό Κορίτσι της δισκογραφίας και fashion icon, τη μοναδική, εκρηκτική Josephine, η οποία απογείωσε το κοινό με τα super hits της σε μια συναρπαστική με πλήθος κόσμου live συναυλία, μεταδίδοντας στους επισκέπτες του One Salonica τα εορταστικά vibes, για να γιορτάσουν όλοι μαζί as One!

Παράλληλα, η μουσική και η φωνή της Josephine έδωσαν τον ρυθμό στο πιο λαμπερό Fashion Show, στον 1ο όροφο του εμπορικού κέντρου, όπου παρουσιάστηκαν τα κορυφαία Spring Trends από τα αγαπημένα fashion & makeup brands του One Salonica outlet mall: Ale, American Eagle, American Stars, Anastasiadis Optica, Attrattivo, Bag Stories, Bill Cost, Bodytalk, Boss, Bsb, Calvin Klein, Camper, Champion, Dust+Cream, Edward Jeans, Fila Sports Arena, Funky Buddha, Gant, Geox, Kalogirou, Kiko Milano, Lacoste, Levi's, Lynne, Migato, Nak, Nautica, Navy&Green, Oxette, Oxford Company, Pinko, Prime Timers, Prince Oliver, Puma, Replay, Sephora, Socks+More, The Bostonians, Toi&Moi, Tommy Hilfiger, Under Armour, Understories.

Την παρουσίαση και την έναρξη του catwalk ανέλαβε με το δικό της μοναδικό στιλ η top fashion influencer Shoprano - Χρυσιάννα Ανδριοπούλου, το styling της επίδειξης επιμελήθηκε η Dolly Zervou και την προετοιμασία των μοντέλων η ομάδα καθηγητών και σπουδαστών του Τομέα Μόδας & Ομορφιάς του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360ο .

Την Παρασκευή 1 και το Σάββατο 2 Απριλίου, το Party Photobooth αποτύπωσε τις πιο fun birthday στιγμές σε polaroids και μοίρασε δωροεπιταγές για shopping σε 7 τυχερούς. Το διαδραστικό Comedy Magic Show από τον ξεκαρδιστικό μάγο Μαρμέλο, ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους, ενώ οι λιλιπούτειοι φίλοι του One Salonica είχαν τη χαρά να μυηθούν στα μυστικά της ένδυσης και της ζωγραφικής με το Paintfest Workshop by Catwalk project της Νατάσας Ντόρτογλου.

To τριήμερο έκλεισε με ένα αξέχαστο VIP Gala Party στο rooftop του One Salonica, με την πιο εκπληκτική θέα. Παρόντες οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι του outlet mall, fashionistas, πολιτικοί, γνωστοί επιχειρηματίες, μοντέλα δημοσιογράφοι και φίλοι του εμπορικού κέντρου, είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να απολαύσουν μια βραδιά υπό τις μουσικές επιλογές του γνωστού DJ Κωστή Ζαρταλούδη, tasty finger food και πολλές ακόμα εκπλήξεις.

7 Years One Love, λοιπόν, και η καρδιά μας χτύπησε δυνατά, αφού στο One Salonica βρήκαμε όλα όσα αγαπάμε. Ας ευχηθούμε να γιορτάζουμε κάθε χρόνο, όλοι μαζί as One τα γενέθλια του Οne Salonica, όπως πάντα με τα πιο glam events, super προσφορές και πολλές ακόμα εκπλήξεις.

