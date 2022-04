Ανακαλύψτε το Super Fine Mist υψηλής προστασίας από την Frezyderm

Ζούμε την καθημερινότητά μας στην πιο fast forward εκδοχή της και μας αρέσει γιατί δεν πλήττουμε ποτέ.

Γι’ αυτό, χρειαζόμαστε όχι μόνο αποτελεσματική προστασία αλλά και μία ευέλικτη, πρακτική αντηλιακή λύση που θα μας ακολουθεί πάντα και παντού και θα μας βοηθά να κερδίζουμε χρόνο στην busy routine μας.

Η δραστήρια καθημερινότητά μας υποστηρίζεται πλέον από το SUN SCREEN ON THE MOVE SPF 50 της FREZYDERM, χάρη στην ON THE MOVE τεχνολογία του που ψεκάζεται πανεύκολα και γρήγορα, ενώ είσαι εν κινήσει, χωρίς να χρειάζεται επάλειψη με τα χέρια. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κλείσεις τα μάτια και να ψεκάσεις, ακόμα και πάνω από αυτά.

Η υφή του σε μορφή mist είναι τόσο ανάλαφρη, όπου ακόμη και αν χρησιμοποιηθεί πάνω από το μακιγιάζ, δεν το αλλοιώνει.

Χάρη στη Hydro Cosmetic Powder¹ τεχνολογία του, η σύσταση του SUN SCREEN ON THE MOVE SPF 50 μετατρέπεται σε μια μοναδική αίσθηση πούδρας, χαρίζοντας στην επιδερμίδα ματ όψη και οπτική βελτίωση των ρυτίδων.

Παράλληλα, η εμπλουτισμένη του σύνθεση με Flowers Essence διατηρεί την επιδερμίδα ενυδατωμένη και ενισχύει το δερματικό φραγμό.

Με φωτοσταθερά φίλτρα και υψηλή προστασία ευρέος φάσματος, το SUN SCREEN ON THE MOVE SPF 50 έχει όλα όσα αναζητάτε από το αντηλιακό σας.

Η πολλαπλή του εφαρμογή επιτρέπει τη χρήση ακόμα και εν κινήσει στο πρόσωπο αλλά και σε ειδικές περιοχές (αυτιά, σβέρκος και μαλλιά) χωρίς να επηρεάζει το styling.

Hydro Cosmetic Powder-Technical Data.