Η απόλυτη Κυριακή του Πάσχα με AE:THER

Κυριακή 16 Απριλίου Bolivar & Blend παρουσιάζουν τον δημοφιλή dj/producer AE:THER ! Στο ενεργητικό του έχει μια σειρά από releases που αναδεικνύουν το απαράμιλλο ταλέντο του σε κορυφαία labels όπως Afterlife, Crosstown Rebels, Fabric και ένα καθώς και εμφανίσεις σε festivals όπως Get Lost Miami, Tomorrowland, Audioriver. Ο καλλιτέχνης με καταγωγή από την Ρώμη και έδρα το Βερολίνο, έρχεται για πρώτη φορά στο Bolivar σε ένα μοναδικό sunset event. Μαζί του οι Steve Tsama, Steph, Dion, Avalon.

Event Info:

Ώρα Έναρξης :15:00

Είσοδος: δωρεάν

Event Link: https://www.facebook.com/events/102221642847701

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2,

X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link:

http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684