Kalesma Mykonos: Η Μύκονος εμπνέει τη Φαίη Χατζή και τα Ancient Greek Sandals σε μια capsule συλλογή αφιερωμένη στην υφαντική τέχνη

Η δημιουργός υφαντών έργων, Φαίη Χατζή, συναντά τα Ancient Greek Sandals και μαζί δημιουργούν μια συλλογή χειροποίητων σανδαλιών αφιερωμένη στη Μύκονο

Το Kalesma Mykonos φιλοξενεί μια ξεχωριστή συνεργασία που τιμά την ελληνική παράδοση μέσα από μια σύγχρονη οπτική. Η καταξιωμένη δημιουργός υφαντών έργων, Φαίη Χατζή, συναντά το κορυφαίο brand υποδημάτων Ancient Greek Sandals και μαζί παρουσιάζουν μια συλλογή επτά χειροποίητων σανδαλιών αφιερωμένη στο νησί της Μυκόνου.

Η σύμπραξη αποτελεί μια συνάντηση αξιών, αγάπης για τον τόπο και αφοσίωσης στη δύναμη του χειροποίητου. Υφαντά, δουλεμένα αποκλειστικά σε χειροκίνητο αργαλειό, στο ατελιέ της Φαίης Χατζή που φιλοξενείται μέσα στο Kalesma Mykonos, χρησιμοποιώντας τεχνικές που απαντώνται στις Κυκλάδες για περισσότερα από 12.000 χρόνια, συναντούν τα κλασικά σανδάλια της Ancient Greek Sandals, που κατασκευάζονται εξολοκλήρου στο χέρι, αποκλειστικά στην Ελλάδα, από έμπειρους τεχνίτες που αναβιώνουν παραδοσιακές μεθόδους αιώνων.

Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, επτά μοναδικά σχέδια που ξεχωρίζουν για τη δεξιοτεχνία και την υψηλή αισθητική τους και αποτυπώνουν το φως, την άγρια ομορφιά , την ιστορία και τον σύγχρονο ρυθμό της Μυκόνου.

Τα Eleftheria, σε δύο χρωματικές παραλλαγές, φέρουν διακοσμητική υφαντή τρέσα από χτενάκι-αργαλειό, μια αναφορά στην προγονική υφαντική τέχνη και στις δηλιανές αρχικές παρυφές υφαντών της αρχαιότητας.

Τα Midnight Blue διακρίνονται για τα βαθιά μπλε μεταξωτά νήματα και τις μεταλλικές λεπτομέρειες, προερχόμενα από τα είδη passementerie της Νηματουργίας Μέντης-Αντωνόπουλος (ΝΗ.Μ.Α.) του Μουσείου Μπενάκη, στοιχεία που αποτυπώνουν την ατμόσφαιρα του έναστρου μυκονιάτικου ουρανού.

Τα Rafia, σε γήινες αποχρώσεις, αντλούν έμπνευση από την άγρια ομορφιά του κυκλαδίτικου τοπίου και την αγροτική παράδοση του νησιού.

Τα Slippers, επίσης διαθέσιμα σε δύο χρώματα, συνδυάζουν οργανικό βαμβάκι και μεταλλονήματα με σύγχρονα στοιχεία, γεφυρώνοντας την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική.

Τέλος, τα Shearling ενσωματώνουν λεπτομέρειες από ντόπιο πρόβειο μαλλί, επεξεργασμένο στο χέρι, προσφέροντας μοναδική υφή και αίσθηση απαλότητας, χειμώνα-καλοκαίρι.

Η capsule συλλογή διατίθεται αποκλειστικά στο Kalesma Mykonos και στo ομώνυμo κατάστημα Ancient Greek Sandals στην Αθήνα.

Η Creative Director των Ancient Greek Sandals, Χριστίνα Μαρτίνη, δήλωσε σχετικά με τη συνεργασία: «Αγαπώ την ιστορία της Φαίης και την αφοσίωσή της στην τέχνη της — από το να κουρεύει το δικό της κοπάδι προβάτων στα Ρήνεια μέχρι τη χειροποίητη δημιουργία μοναδικών και όμορφων υφαντών που τιμούν την αρχαία τέχνη της υφαντικής. Παραμένει πάντα ειλικρινής και πιστή στην τέχνη της, και τα σχέδια της αποκλειστικής μας συνεργασίας αντανακλούν αυτή τη δέσμευση – κάθε ζευγάρι γιορτάζει την αυθεντική, ανεπιτήδευτη αλλά και εκλεπτυσμένη αισθητική της».

Φαίη Χατζή

H δημιουργός υφαντών Φαίη Χατζή δήλωσε: «Το να συνεργάζομαι με ένα τόσο εμβληματικό brand όπως η Ancient Greek Sandals είναι για μένα τιμή. Νιώθω ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν να “παντρέψουμε” την ύφανση με τη διαχρονική αισθητική τους. Με «σπίτι» του αργαλειού μου το Kalesma και έμπνευση τη Μύκονο, η capsule collection είναι για μένα μια ωδή στην πολιτιστική ταυτότητα του τόπου».

O κ. Αby Saltiel, συνιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, ανέφερε σχετικά: «Στο Kalesma τιμούμε την αυθεντικότητα και στηρίζουμε δημιουργούς που μοιράζονται τις ίδιες αξίες. Η σύμπραξη της Φαίης Χατζή με την Ancient Greek Sandals ενσαρκώνει ακριβώς αυτό: τη σύνδεση της παράδοσης και του χειροποίητου με τη σύγχρονη αισθητική. Είμαστε περήφανοι που αυτή η ιδιαίτερη capsule συλλογή γεννήθηκε στον χώρο μας και προσφέρει στους επισκέπτες μας μια εμπειρία που ξεπερνά το αναμενόμενο».





