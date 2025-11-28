Off-duty model look: Πώς να πετύχεις το αγαπημένο street style των supermodels εύκολα

Έχεις πετύχει ποτέ φωτογραφίες από supermodels σε site ή στα social media που σε έκαναν να αναρωτηθείς “πώς γίνεται να είναι τόσο τέλειες”;

Δεν μιλάμε για πασαρέλες και editorial μόδας όπου το make up και το ρετουσάρισμα… πάνε σύννεφο, αλλά για καθημερινές φωτογραφίες, που μπορεί να τις έχει πετύχει ο φακός να παραγγέλνουν καφέ ή να πηγαίνουν τον σκύλο τους βόλτα κι αυτές φαίνονται υπέροχες, ενώ φοράνε κολάν κι ένα φαρδύ T-shirt, φόρμες, crocs κι ό,τι άλλο βρήκαν μπροστά τους εκείνη τη στιγμή. Κι όμως φαίνονται cool!

Πώς το κάνουν; Και, το πιο σημαντικό, πώς θα το κάνεις κι εσύ;

1. “Κρύψε” τα πάντα με ένα oversized πανωφόρι

Ο πιο εύκολος τρόπος να “κρύψεις” ό,τι θέλεις να κρύψεις είναι να επενδύσεις σε ένα καλό πανωφόρι που θα κάνει κάθε look να μοιάζει styled από fashion editor. Δερμάτινα, puffer μπουφάν γυναικεία, καμπαρντίνες, boxy blazers με μια ζώνη στη μέση αλλά και πλεκτές ζακέτες θα σε κρατήσουν σικ, άνετη και ζεστή ταυτόχρονα, ενώ θα σε κάνουν να μοιάζεις σαν να βγήκες μόλις από casting!

2. Πόνταρε σε total black ή total neutral

Είδαμε πολλές σεζόν America’s Next Top Model στα νιάτα μας και ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να πηγαίνεις στα castings με ρούχα στο χρώμα του δέρματος για να αφήνεις τη φυσική σου ομορφιά να λάμψει. Δεν σου λέμε να πηγαίνεις στο γραφείο με μπεζ κολάν και μπεζ φανελάκι, αλλά σίγουρα μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι τα πιο safe και κομψά “off-duty” looks είναι μονόχρωμα. Μαύρο, μπεζ, γκρι και λευκό δεν αποτυγχάνουν ποτέ και βάζουμε στοίχημα ότι μπορείς να βρεις τρόπους να τα κάνεις μοντέρνα και σικ για κάθε περίσταση.

3. Επένδυσε σε “καλά” basics

Κάτι άλλο που ξέρουν πολύ καλά τα μοντέλα; Η ποιότητα παίζει ρόλο. Το πώς “κάθεται” ένα ρούχο πάνω σου μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το vibe του outfit και μπορείς κι εσύ να καταλάβεις πώς λευκό φανελάκι με λευκό φανελάκι έχει διαφορά - γι΄αυτό κάποια θυμίζουν quiet luxury και άλλα τα φοράς στον ύπνο. Επένδυσε, λοιπόν, σε ποιοτικά λευκά T-shirts, απλά tank tops, straight ή wide-leg τζιν και μαύρα παντελόνια. Τα μοντέλα πατάνε πάντα σε καθαρές, μίνιμαλ βάσεις για να φαίνονται περιποιημένα no matter what.

4. Επένδυσε σε statement γυαλιά ηλίου

Γενικά τα αξεσουάρ και τα κοσμήματα έχουν μεγάλη δύναμη και μπορούν πολύ άνετα να αναβαθμίσουν ένα look ακόμα κι αν φοράς φόρμες. Αν όμως πρέπει να διαλέξεις ένα μόνο item για να νιώσεις ότι κρύβεσαι από τους παπαράτσι, τότε ένα ζευγάρι μεγάλα, μαύρα γυαλιά ηλίου είναι ό,τι πρέπει. Οριακά θα λέγαμε ότι το 70% του model-off-duty vibe κρύβεται εδώ!

5. Μη φοβηθείς τις athleisure πινελιές

Πολλές φορές τα μοντέλα μπλέκουν biker shorts ή leggings με πουκάμισα ή σακάκια - αν το σκεφτείς σου φαίνεται αταίριαστο, πώς γίνεται όμως το αποτέλεσμα να είναι wow κάθε φορά; Ε γίνεται! Αυτός ο συνδυασμός sport + chic είναι όλη η ουσία του mix and match και, όταν γίνεται με σκοπό, το αποτέλεσμα θα σε δικαιώσει. Το μυστικό είναι να συνδυάζεις αθλητικά με πιο “καλά” κομμάτια για να μη δείχνεις έτοιμη για πιλάτες, αλλά για καφέ και βόλτα.

6. Κάνε slicked-back hair και φυσικό glam

Ένας ακόμη αγαπημένος τρόπος να διατηρήσεις την ισορροπία μεταξύ του “δεν με νοιάζει τι φοράω” και του “με νοιάζει πάρα πολύ τι φοράω” είναι τα μαλλιά και το μακιγιάζ - και εδώ, το να έχεις ένα πιο “καθωσπρέπει” χτένισμα ή βάψιμο θα κάνει τη ιδανική αντίθεση με το πιο αθλητικό ντύσιμο. Χαμηλή κοτσίδα, messy bun ή sleek ponytail και makeup που μοιάζει σχεδόν ανύπαρκτο σαν της Hailey Bieber είναι τοπ τρόποι να πετύχεις το απόλυτο off-duty model look.

Last but not least, μην ξεχνάς ότι το συγκεκριμένο look δεν είναι απαραίτητα θέμα budget αλλά attitude και styling. Χαμηλοί τόνοι, αυτοπεποίθηση, καθαρές γραμμές, μηδέν άγχος: αυτά είναι που κάνουν ένα μοντέλο να μοιάζει με μοντέλο - και είναι κι αυτά που θα χαρίσουν σε εσένα το πολυπόθητο vibe.