Η Γκουίνεθ Πάλτροου παρευρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας “Marty Supreme”, έχοντας στο πλευρό της τον γιο της, Μόουζες.

Πολύ ξεχωριστή ήταν η περασμένη Δευτέρα (8/12) για τη Γκουίνεθ Πάλτροου, αφού πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας που πρωταγωνιστεί με τον Τιμοτέ Σαλαμέ, «Marty Supreme». Η ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση, όπου πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Samuel Goldwyn του Λος Άντζελες, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της. Ειδικότερα, η Γκουίνεθ Πάλτροου περπάτησε στο κόκκινο χαλί συνοδευόμενη από τον γιο της, Μόουζες.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου στην πρεμιέρα της ταινίας της μαζί με τον γιο της

Ο 19χρονος εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με casual look και πόζαρε χαμογελαστός στο πλευρό της μητέρας του. Εκείνη, χαρούμενη και συγκινημένη, στάθηκε με υπερηφάνεια στο πλάι του, χαρίζοντας μερικές λήψεις στους φωτογράφους. Μαμά και γιος συγκέντρωσαν τα βλέμματα επάνω τους, αφού αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Μόουζες έκανε επίσημη δημόσια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί. Να σημειωθεί, πως το «παρών» στην πρεμιέρα έδωσε και ο σύζυγος της ηθοποιού, Μπραντ Φάλτσουκ.

Να θυμίσουμε, πως η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει αποκτήσει δύο παιδιά από τον προηγούμενο γάμο της με τον Κρις Μάρτιν - που διήρκησε από το 2003 ως το 2016 - τον Μόουζες και την Απλ. Η ηθοποιός μπορεί γενικότερα να είναι ανοιχτή με τη δημοσιότητα και να μοιράζεται στιγμές από την ιδιωτική ζωή της, ωστόσο, όσον αφορά στα παιδιά της, είναι πολύ προσεκτική και επιλεκτική με τις αναρτήσεις και τα λεγόμενά της.

Η αλήθεια είναι, πως αυτή δεν είναι η μοναδική φορά που είδαμε τον Μόουζες δημόσια - οι παπαράτσι έχουν φροντίσει γι’ αυτό. Ωστόσο, είναι με βεβαιότητα το «ντεμπούτο» του στο red carpet. Ο 19χρονος μπορεί να μην ακολούθησε τον επαγγελματικό δρόμο της μητέρας του, ώστε να γίνει ηθοποιός, όμως βαδίζει στα χνάρια του πατέρα του και frontman του συγκροτήματος Coldplay. Ο Μόουζες έχει δημιουργήσει μια μπάντα, με την οποία γράφουν τα δικά τους τραγούδια.