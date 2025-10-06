Μητέρα και κόρη μαζί

Αυτή την εβδομάδα, η GapStudio κυκλοφόρησε τη συλλογή 3 για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2025 με μια καμπάνια στην οποία πρωταγωνίστριές της είναι μητέρα και κόρη, η Γκουίνεθ Πάλτροου με την 21χρονη Απλ Μαρτιν.

Με 38 κομμάτια, η συλλογή περιλαμβάνει σατέν μίντι φορέματα, μάξι σλιπ, ζιβάγκο και τζιν items για total denim εμφανίσεις, σχέδια εμπνευσμένα τόσο από τον ρομαντισμό όσο και από τον μινιμαλισμό, κομμάτια κλασικά που δημιουργήθηκαν με έμπνευση από τα '60s και τα '90s.

Η Γκούινεθ Πάλτροου και η κόρη της, Απλ, συμπρωταγωνιστούν στη νέα καμπάνια της Gap

«Αυτή η συλλογή είναι μια capsule γκαρνταρόμπα που δίνει μια αίσθηση προσωπικής και ατελείωτα προσαρμόσιμης», δήλωσε σε δελτίο τύπου ο Zac Posen, EVP και Creative Director της Gap Inc και συνέχισε:

«Αντλήσαμε έμπνευση από την αισιοδοξία της δεκαετίας του '60 και την πολιτιστική ενέργεια του κέντρου της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του '90, μια στιγμή που ο μοντερνισμός και η νοσταλγία συγκρούστηκαν για να δημιουργήσουν μια νέα γλώσσα στιλ. Κάθε κομμάτι έχει παρουσία, από την ραφή που πλαισιώνει το σώμα μέχρι τα υφάσματα που έχουν σχεδιαστεί για κίνηση και διάσταση. Αυτά είναι ρούχα φτιαγμένα για να ζουν μαζί σας, μέρα με τη μέρα, σεζόν με τη σεζόν».

Instagram/ Gap

Η Απλ Μάρτιν, κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν, έχει απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας και δη της βιομηχανίας της μόδας.

Instagram/ Gap

Στην καμπάνια της Gap, μητέρα και κόρη ποζάρουν κοιτώντας τον φακό μαζί και μόνες, με ασορτί ή και όχι σύνολα, με την Γκουίνεθ Πάλτροου να τονίζει στα πλαίσια της καμπάνιας πως «η καλύτερη συμβουλή που θα μπορούσα ποτέ να της δώσω είναι να είναι απροκάλυπτα ο εαυτός της. Ως γυναίκα, όλη σου η δύναμη πηγάζει από την αποδοχή του εαυτού σου».

Instagram/ Gap

«Παλιότερα εμπνεόμουν από αυτά που φορούσε η μητέρα μου και αυτά που φορούσαν οι φίλες της, τώρα βλέπεις την Apple και τη γενιά της να το συνεχίζουν, κάτι που είναι εκπληκτικό. Νομίζω ότι αυτός ο συγκεκριμένος τύπος γυναικείας δύναμης είναι ωραίος» λέει η ηθοποιός και όπως αποδεικνύεται στη νέα καμπάνια η διαχρονικότητα της αξίας της μόδας δεν σβήνει όσες δεκαετίες κι αν περάσουν.