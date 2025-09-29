H Έμιλι Ραταϊκόφσκι ποζάρει με δαντελένια εσώρουχα για τη νέα καμπάνια του brand Lounge

«Η σεξουαλικότητα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπει κάποιος άλλος. Έχει να κάνει με το πώς νιώθω εγώ»

To brand Lounge, επέλεξε για τη νέα της φθινοπωρινή καμπάνια την Έμιλι Ραταϊκόφσκι και μάλιστα, δεν πρόκειται απλώς για μια φωτογράφιση και ένα κοινό λανσάρισμα αλλά για έναν «εορτασμό της αυτοπροσδιοριζόμενης σεξουαλικότης», όπως περιγράφεται, και της γυναικείας φύσης.

Η καμπάνια παρουσιάζει το μοντέλο σε ένα οικείο περιβάλλον με μαύρα και καφέ δαντελένια εσώρουχα αλλά και ροζ με ρομαντικές λεπτομέρειες.

Μέσα από τον φακό της Morgan Maherμ η Έμιλι Ραταϊκόφσκι ποζάρει σε ορισμένα καρέ ξαπλωμένη και σε άλλα απλώς να κοιτά την κάμερα, αποδεικνύοντας τόσο με τις πόζες, όσο και με τις εντυπωσιακές της αναλογίες, τους λόγους για τους οποίους θεωρείτε ένα από τα πιο iconic μοντέλα της γενιάς της.

«Η σεξουαλικότητα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπει κάποιος άλλος. Έχει να κάνει με το πώς νιώθω εγώ», δήλωσε το μοντέλο στο WWD.

Στην καμπάνια, το μοντέλο παρουσίασε επίσης και μια σειρά από ρούχα που θα φορούσε η ίδια, την «Emily Edit». Η συλλογή με φθινοπωρινές επιλογές, αποτελείται μεταξύ άλλων από πλεκτά cardigan, τζιν παντελόνια, oversized blazers, σουέτ κομμάτια αλλά και ένα κομψό sheer shirt στην απόχρωση της εποχής, το chocolate brown.

«Το μπεζ σουέτ σακάκι είναι ένα από αυτά τα κομμάτια που επιλέγω συνέχεια. Θα το συνδύαζα με το ψηλόμεσο τζιν με φαρδιά μπατζάκια και τα αθλητικά παπούτσια για τις δουλειές μου στη Νέα Υόρκη και μετά θα το άλλαζα με τακούνια ή ένα ζευγάρι μπότες για το βράδυ», δήλωσε.