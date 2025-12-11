Wrapped with Love: Μια βραδιά προσφοράς και δημιουργίας από το Radisson Hotel Group για τα Παιδικά Χωριά SOS

Με μια ζεστή, γιορτινή πρωτοβουλία γεμάτη νόημα, το Radisson Hotel Group υποδέχτηκε τη φετινή εορταστική περίοδο στο 10 Urban Roof του Radisson Blu Park Hotel Athens.

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, συνεργάτες και φίλοι του ομίλου, δημοσιογράφοι και content creators συγκεντρώθηκαν σε ένα ξεχωριστό δημιουργικό «εργαστήριο», συμμετέχοντας στη δράση “Wrapped with Love: Sharing Stories, Spreading Joy”, μια CSR πρωτοβουλία αφιερωμένη στην προσφορά και τη χαρά της δημιουργίας.



Σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Διόπτρα και τα Παιδικά Χωριά SOS, οι συμμετέχοντες ετοίμασαν και τύλιξαν παιδικά βιβλία, προσθέτοντας σε κάθε πακέτο όχι μόνο φροντίδα, αλλά και μια προσωποποιημένη ευχή, με σκοπό αυτά τα βιβλία να δοθούν στα παιδιά που ζουν και μεγαλώνουν στα Παιδικά Χωριά SOS.

Τη δημιουργική διαδικασία και το καλλιτεχνικό wrapping συνόδευσε η εικαστικός Κατερίνα Χρυσολή, η οποία με τη μοναδική της αισθητική καθοδήγησε τους καλεσμένους, μετατρέποντας την προετοιμασία των δώρων σε μια συλλογική εμπειρία έκφρασης και ενσυναίσθησης. Κάθε βιβλίο έγινε ένα μικρό έργο τέχνης, σύμβολο αποδοχής, φροντίδας και συμπερίληψης.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα γιορτινό δείπνο στο εντυπωσιακό 10 Urban Roof, με μαγευτική θέα προς την Ακρόπολη, προσφέροντας στους καλεσμένους μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία, γεμάτη γεύσεις που συνδυάζουν την παράδοση με σύγχρονες τεχνικές.



Η δράση αυτή ενισχύει το έργο των Παιδικών Χωριών SOS, προσφέροντας στα παιδιά την ευκαιρία για ένα αύριο γεμάτο φροντίδα και αγάπη. Όπως τόνισε ο κύριος Νίκος Νικολαΐδης, Γενικός Διευθυντής του Radisson Blu Park: «Τα Χριστούγεννα είναι η κατεξοχήν γιορτή της αγάπης και της προσφοράς κι εμείς στο Όμιλο Radisson είμαστε ευτυχείς που συνεισφέρουμε με τον τρόπο αυτό».

Στο ίδιο πνεύμα, η Λίνα Βαϊανού, Fundraising Director των Παιδικών Χωριών SOS, υπογράμμισε τη σημασία αυτής της συνεργασίας, σημειώνοντας: «Ευχαριστούμε θερμά τα Radisson Hotels για τη στήριξή τους. Η προσφορά τους ενισχύει το έργο των Παιδικών Χωριών SOS και δίνει ελπίδα και ασφάλεια στα παιδιά που το έχουν ανάγκη».

H Aμέρισσα Μπάστα Communication Manager των Εκδόσεων Διόπτρα πρόσθεσε «Στις Εκδόσεις Διόπτρα νιώθουμε μεγάλη χαρά που φέτος τις γιορτές είχαμε την ευκαιρία να προσφέρουμε βιβλία και χαμόγελα στα Παιδικά Χωριά SOS. Ευχόμαστε η ανάγνωση να προσφέρει συντροφιά, χαρά και φαντασία στα παιδιά και κάθε σελίδα που φτάνει στα παιδιά να είναι μια μικρή δόση ελπίδας και ζεστασιάς».

Με δράσεις σαν κι αυτή, το Radisson Hotel Group συνεχίζει να δίνει ουσιαστικό περιεχόμενο στην έννοια της φιλοξενίας, μετατρέποντάς τη σε πράξη προσφοράς. Γιατί, τελικά, οι πιο όμορφες γιορτές είναι εκείνες που μοιράζονται και οι ιστορίες αγάπης είναι πάντα καλύτερες όταν τυλίγονται με συναίσθημα.