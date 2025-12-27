ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

5 top eyeliner στυλό για πανεύκολα cat eyes

Βίκυ Χριστοπούλου

27 Δεκεμβρίου 2025

eyeliner στυλό
IG @camilacoelho
Αν δυσκολεύεσαι να τραβήξεις ίσιες γραμμές, αυτά τα eyeliner θα γίνουν ο καλύτερος σύμμαχός σου για ένα αψεγάδιαστο μακιγιάζ

Όπως και να το κάνουμε, τα cat eyes... are not for the weak! Χρειάζονται πολλή εξάσκηση, σταθερό χέρι και κυρίως υπομονή. Αν θέλεις να διευκολύνεις λίγο παραπάνω την όλη διαδικασία, θα σου προτείναμε να στραφείς σε ένα eyeliner στυλό αντί για μία πομάδα ή ένα eyeliner σε βαζάκι. Τα προϊοντα αυτού του είδους συνδυάζουν ακρίβεια, ευκολία και σταθερό αποτέλεσμα, επιτρέποντας τον απόλυτο έλεγχο της γραμμής με μία μόνο κίνηση για καθαρό, ομοιόμορφο αποτέλεσμα χωρίς μουτζούρες.

Ο βασικός λόγος που αξίζει να τα προτιμήσεις είναι η πρακτικότητά τους: στεγνώνουν γρήγορα, δεν «τρέχουν» και εφαρμόζονται με απόλυτη ακρίβεια χάρη στη λεπτή, εύκαμπτη μύτη τους. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πολλά eyeliner στυλό διαθέτουν έντονη χρωστική και μεγάλη διάρκεια, παραμένοντας αναλλοίωτα για ώρες χωρίς να ξεθωριάζουν, κάνοντάς τα ιδανική επιλογή για το βραδινό μακιγιάζ. Ιδου εκείνα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις:

Τα καλύτερα eyeliner στυλό

Lineproof Eye Liner, Radiant-Απόκτησέ το εδώ

eyeliner στυλό

Lash Idôle Liner, Lancôme-Απόκτησέ το εδώ

eyeliner στυλό

Master Mattes™ Liquid Liner, Makeup by Mario-Απόκτησέ το εδώ

eyeliner στυλό

Tattoo Liner, KVD Beauty-Απόκτησέ το εδώ

eyeliner στυλό

Brushstroke 24-Hour Liner, MAC Cosmetics-Απόκτησέ το εδώ

eyeliner στυλό
eyeliner στυλό
eyeliner στυλό
eyeliner στυλό
eyeliner στυλό
eyeliner στυλό
Google News logo

Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τα καλύτερα προϊόντα ομορφιάς, την τέλεια εφαρμογή τους και τα πιο hot beauty news.

Διαβάζονται Τώρα

TAGS

ΜΑΚΙΓΙΑΖ EYELINER
Φόρτωση BOLM...