Αν δυσκολεύεσαι να τραβήξεις ίσιες γραμμές, αυτά τα eyeliner θα γίνουν ο καλύτερος σύμμαχός σου για ένα αψεγάδιαστο μακιγιάζ

Όπως και να το κάνουμε, τα cat eyes... are not for the weak! Χρειάζονται πολλή εξάσκηση, σταθερό χέρι και κυρίως υπομονή. Αν θέλεις να διευκολύνεις λίγο παραπάνω την όλη διαδικασία, θα σου προτείναμε να στραφείς σε ένα eyeliner στυλό αντί για μία πομάδα ή ένα eyeliner σε βαζάκι. Τα προϊοντα αυτού του είδους συνδυάζουν ακρίβεια, ευκολία και σταθερό αποτέλεσμα, επιτρέποντας τον απόλυτο έλεγχο της γραμμής με μία μόνο κίνηση για καθαρό, ομοιόμορφο αποτέλεσμα χωρίς μουτζούρες.

Ο βασικός λόγος που αξίζει να τα προτιμήσεις είναι η πρακτικότητά τους: στεγνώνουν γρήγορα, δεν «τρέχουν» και εφαρμόζονται με απόλυτη ακρίβεια χάρη στη λεπτή, εύκαμπτη μύτη τους. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πολλά eyeliner στυλό διαθέτουν έντονη χρωστική και μεγάλη διάρκεια, παραμένοντας αναλλοίωτα για ώρες χωρίς να ξεθωριάζουν, κάνοντάς τα ιδανική επιλογή για το βραδινό μακιγιάζ. Ιδου εκείνα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις:

Τα καλύτερα eyeliner στυλό

Lineproof Eye Liner, Radiant-Απόκτησέ το εδώ

Lash Idôle Liner, Lancôme-Απόκτησέ το εδώ

Master Mattes™ Liquid Liner, Makeup by Mario-Απόκτησέ το εδώ

Tattoo Liner, KVD Beauty-Απόκτησέ το εδώ

Brushstroke 24-Hour Liner, MAC Cosmetics-Απόκτησέ το εδώ