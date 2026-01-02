Αναπλαστική κρέμα προσώπου: 5 must-try επιλογές

Επανορθώνουν την επιδερμίδα και ενισχύουν τον επιδερμικό φραγμό για μια πιο λεία και λαμπερή όψη

Αν και κάποτε θεωρούνται «βαρετές», «αδιάφορες» ή ακόμα και «γιαγιαδίστικες», οι αναπλαστικές κρέμες προσώπου έχουν καταφέρει μέσα στα τελευταία χρόνια να τρυπώσουν στα νεσεσέρ των καλά ενημερωμένων beauty addicts, κερδίζοντας επάξια τον τίτλο του «must» και «καθαρίζοντας» το όνομά τους στην αγορά.

Διαφέρουν από τις κλασικές ενυδατικές κρέμες επειδή περιέχουν πιο υψηλές συγκεντρώσεις δραστικών συστατικών όπως πεπτίδια, Centella Asiatica, ceramides και υαλουρονικό οξύ, τα οποία στοχεύουν σε λεπτές γραμμές και θαμπάδα, αλλά κυρίως δρουν για την επανόρθωση της επιδερμίδας και την ενίσχυση του επιδερμικού φραγμού. Ξεχωρίζουν για την ικανότητά τους να προάγουν την ανανέωση των κυττάρων και να βελτιώνουν τη συνολική υφή και σφριγηλότητα της επιδερμίδας και καθώς δεν περιέχουν πολύ «επιθετικά» συστατικά, όπως η ρετινόλη, μπορούν να ευεργατήσουν κάθε τύπο δέρματος. Στην παρακάτω λίστα είναι βέβαιο ότι θα βρεις την ιδανική αναπλαστική κρέμα προσώπου για εσένα:

Αναπλαστική κρέμα προσώπου: 5 top επιλογές

Cicaplast Baume B5+, La Roche-Posay-Απόκτησέ την εδώ

Το βάλσαμο La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 καταπραΰνει άμεσα την ερεθισμένη επιδερμίδα σε πρόσωπο και σώμα. Επιταχύνει τη διαδικασία ανάπλασης της επιδερμίδας, ανακουφίζει από την αίσθηση τραβήγματος και δημιουργεί μια αόρατη στρώση προστασίας. Είναι ένα βάλσαμο πολλαπλών οφελών, οπότε μπορείς να το χρησιμοποιήσειςε σε επιδερμίδα με έκζεμα, σε επιφανειακά εγκαύματα και σε σκασμένο δέρμα, αλλά και μετά από ισχυρές θεραπείες προσώπου ή για να μειώσεις τις παρενέργειες της ρετινόλης.

Intensive Face & Eye Cream, Bepanthol-Απόκτησέ την εδώ

Η σύνθεση της Bepanthol Intensive Κρέμας Προσώπου-Ματιών, με Προβιταμίνη Β5 και άλλους ενυδατικούς παράγοντες, όπως φυσικά λιπίδια και έλαιο ηλιάνθου, διατηρεί το δέρμα βαθιά ενυδατωμένο, πιο λείο, απαλό και ελαστικό. Παράλληλα, η βοηθά στη διατήρηση και αποκατάσταση της προστατευτικής στοιβάδας του δέρματος και απορροφάται γρήγορα χωρίς να αφήνει λιπαρότητα.

Cica Daily Repairing Cream Concentrate, Uriage-Απόκτησέ την εδώ

Η Uriage Bariéderm Cica Daily Cream Concentrate συνδυάζει ένα ισχυρό σύμπλεγμα αναζωογόνησης που ενισχύει τον δερματικό φραγμό και προστατεύει την επιδερμίδα από τους καθημερινούς επιθετικούς παράγοντες. Η βελούδινη υφή της μετατρέπει την εφαρμογή σε μια ευχάριστη εμπειρία που έχει ως αποτέλεσμα την λαμπερή και ομοιόμορφη επιδερμίδα.

Ultra Facial Advanced Repair Barrier Cream, Kiehl's-Απόκτησέ την εδώ

Ενισχυμένη με την προηγμένη τεχνολογία Advanced Barrier Technology, η οποία μιμείται τα πολλαπλά στρώματα λιπιδίων της επιδερμίδας, αυτή η κρέμα επανορθώνει τον προστατευτικό φραγμό ενώ παράλληλα ενυδατώνει και καταπραΰνει άμεσα την επιδερμίδα.

Intensive Soothing Repair Cream Cicapair™, Dr.Jart+-Απόκτησέ την εδώ

Η Intensive Soothing Repair Cream Cicapair™ καταπραΰνει αμέσως το δέρμα, μειώνει την ερυθρότητα και επανορθώνει αμέσως τον δερματικό φραγμό. Η σύνθεσή της, εμπλουτισμένη με Εκχύλισμα από Ασιατική Σεντέλα και Σύμπλεγμα Αλλαντοΐνης, ενυδατώνει και προσφέρει άνεση στο δέρμα για σίγουρο αποτέλεσμα υγιούς όψης.

