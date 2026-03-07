ΕΥΔΑΠ: Στρατηγική προτεραιότητα η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών

Το φετινό μήνυμα «Give to Gain», για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου, βάζει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης το όφελος της προσφοράς και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης

Στην ΕΥΔΑΠ, το όφελος αυτό μεταφράζεται σε όφελος κοινωνικό, όφελος οικονομικό, με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, εκφράζει μια βαθιά πεποίθηση που διατρέχει την εταιρική μας κουλτούρα: όταν δίνουμε ευκαιρίες, κερδίζουμε προοπτική· όταν ενισχύουμε τη συμπερίληψη, κερδίζουμε καινοτομία· όταν επενδύουμε στη γυναικεία ηγεσία, κερδίζουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ισότητα δεν αποτελεί παραχώρηση, αλλά στρατηγική επιλογή με πολλαπλασιαστική αξία.

Με τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου Οργανισμού, η ΕΥΔΑΠ διασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών χωρίς κοινωνικούς, φυλετικούς, ηλικιακούς αποκλεισμούς ή άλλες διακρίσεις. Είναι μια Εταιρεία που δίνει μεγάλη βάση στο ανθρώπινο δυναμικό, μια Εταιρεία που παρέχει ευκαιρίες ισότιμες σε όλους. Η Πολιτική Πολυμορφίας που εφαρμόζει η ΕΥΔΑΠ, εναρμονισμένη με την ESG στρατηγική της, προάγει τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και λειτουργίας. Ήδη, η παρουσία τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε θέσεις ευθύνης σε υψηλά ποσοστά άνω του 50% επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευση αυτή.

Η παρουσία όμως των γυναικών δεν περιορίζεται πλέον μόνο σε θέσεις ευθύνης. Επεκτείνεται και σε ειδικότητες που παλαιότερα θεωρούνταν αντρικό προνόμιο. Οι γυναίκες, και σε αυτούς τους τομείς, έχουν διεκδικήσει τη θέση τους, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η ικανότητα και η αξία δεν καθορίζονται από το φύλο. Καθορίζονται από τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο όλοι μπορούν να αποδώσουν καλύτερα. Καθορίζονται από την αλληλοϋποστήριξη και τον σεβασμό, που θα κάνουν μια εταιρεία, όσο μικρή ή μεγάλη και να είναι, να εξελιχθεί. Γιατί όταν υπάρχει σεβασμός, όλα τα υπόλοιπα μπορούν να αναπτυχθούν φυσικά. Γιατί ο σεβασμός προς τον χώρο εργασίας και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε είναι βασικός, και όσο περισσότερο μοιραζόμαστε εμπειρίες, γνώσεις και προσπάθεια, τόσο πιο πολύ πολλαπλασιάζεται το αποτέλεσμα και γίνεται ουσιαστικό για όλους.

Οι γυναίκες δεν φοβούνται να τολμήσουν, γιατί απλά, μπορούν να τα καταφέρουν. Η αλληλεγγύη μεταξύ τους είναι καθοριστική, και όταν η μία στηρίζει την άλλη, δημιουργούνται προϋποθέσεις εξέλιξης και προόδου για όλες. Εξάλλου, κάθε γυναίκα έχει τη δική της δύναμη και τις δικές της ικανότητες και μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε οποιαδήποτε επαγγελματική πρόκληση. Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία βρίσκει έμπρακτη εφαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον της ΕΥΔΑΠ, όπου η συνεργασία, ο σεβασμός και οι ίσες ευκαιρίες εξέλιξης αποτελούν θεμέλια της εταιρικής της κουλτούρας. Όσο περισσότερο μοιραζόμαστε εμπειρίες, γνώσεις και προσπάθεια, τόσο πιο πολύ πολλαπλασιάζεται το αποτέλεσμα και γίνεται πιο ουσιαστικό για όλους. Όταν δίνουμε χώρο, στήριξη και ευκαιρίες στους ανθρώπους, κερδίζουν όλοι.

Σήμερα οι γυναίκες μπορούν να πετύχουν οτιδήποτε θέσουν ως στόχο. Το σημαντικό είναι να διατηρούν τη δυναμικότητά τους, να πιστεύουν στον εαυτό τους, να αξιοποιούν τις γνώσεις τους, επιδιώκοντας τη συνεχή εξέλιξή τους, με συνέπεια, γνώση και υπομονή, χωρίς να χάνουν την ταυτότητά τους. Κάθε βήμα προς τη διασφάλιση της ισότητας είναι μία κατάκτηση που επιστρέφει πολλαπλάσια στην κοινωνία, την οικονομία, αλλά κυρίως στις επόμενες γενιές.

Στην ΕΥΔΑΠ, η ισότητα δεν είναι απλά θεωρία, αλλά καθημερινή πρακτική που αποδεικνύει έμπρακτα τη σημασία της για όλους. Άλλωστε, όταν δίνουμε χώρο, στήριξη και ευκαιρίες στους ανθρώπους, τελικά κερδίζουμε όλοι.