Εκτός ελέγχου η διαδικτυακή βία στην Αφρική: Στο στόχαστρο οι γυναίκες

“Εκρηκτική” είναι η αύξηση της διαδικτυακής βίας εις βάρος γυναικών σε χώρες της Αφρικής, με τους ειδικούς να τονίζουν πως υπάρχει επιτακτική ανάγκη για άμεση δράση.

Η ψηφιακή «επανάσταση» στην Αφρική εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, παρουσιάζοντας νέες δυνατότητες επικοινωνίας και ανάπτυξης. Πίσω από αυτή την τεχνολογική πρόοδο, ωστόσο, αναδύεται μια ανησυχητική πραγματικότητα: η τεράστια αύξηση της διαδικτυακής βίας, ιδιαίτερα εις βάρος του γυναικείου φύλου - κάθε ηλικίας. Το φαινόμενο έχει εντοπιστεί από ειδικούς, οι οποίοι προειδοποιούν ότι χωρίς άμεση και συνολική δράση, υπάρχει μεγάλος κινδυνεύει η κατάσταση να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Η εξάπλωση της ψηφιακής βίας στην Αφρική και οι επιπτώσεις της στις γυναίκες

Όπως διαβάζουμε στον Guardian, η αυξανόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε συνδυασμό με τον νεαρό πληθυσμό της αφρικανικής ηπείρου, συνθέτει ένα περιβάλλον, όπου η διαδικτυακή κακοποίηση συνεχώς πολλαπλασιάζεται. Πάνω από το 70% του πληθυσμού που βρίσκεται στην υποσαχάρια Αφρική, είναι κάτω των 30 ετών. Οι νέοι αποτελούν τους βασικούς χρήστες της τεχνολογίας και ταυτόχρονα τα πιο ευάλωτα θύματα.

Η τεχνολογικά υποβοηθούμενη έμφυλη βία περιλαμβάνει απειλές, εκφοβισμό, σεξιστικά σχόλια και παρενόχληση μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Οι συνέπειες είναι πολυεπίπεδες: ψυχολογική πίεση, κοινωνική απομόνωση, απομάκρυνση από την εργασία ή τη δημόσια ζωή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διαδικτυακές επιθέσεις έχουν συνδεθεί με ακραία περιστατικά, όπως γυναικοκτονίες ή διώξεις εις βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Παρότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο παραμένει σχετικά περιορισμένη - περίπου το 38% του πληθυσμού το χρησιμοποιεί - τα περιστατικά αυξάνονται διαρκώς. Είναι ενδεικτικό ότι σχεδόν τρεις στις δέκα γυναίκες σε χώρες της υποσαχάριας Αφρικής δηλώνουν ότι έχουν ήδη βιώσει διαδικτυακή βία, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί όσο μεγαλώνει το ποσοστό των χρηστών.

Στο στόχαστρο γυναίκες και νέοι

Στο επίκεντρο της διαδικτυακής βίας βρίσκονται γυναίκες που έχουν δημόσιο λόγο: πολιτικοί, δημοσιογράφοι και ακτιβίστριες. Οι επιθέσεις εναντίον τους είναι συχνά οργανωμένες και ιδιαίτερα σκληρές, περιλαμβάνοντας απειλές για βιασμό, θάνατο ή απαγωγή. Σε πολλές περιπτώσεις, ο στόχος δεν είναι μόνο η προσωπική τους προσβολή, αλλά η αποθάρρυνση της συμμετοχής τους στη δημόσια ζωή. Η διάδοση ψευδών πληροφοριών, η δημοσίευση προσβλητικών εικόνων και η στοχευμένη δυσφήμιση χρησιμοποιούνται ως εργαλεία εκφοβισμού, επηρεάζοντας ακόμη και εκλογικές διαδικασίες.

Παρά την αυξανόμενη ένταση του προβλήματος, η νομική προστασία παραμένει ανεπαρκής. Λιγότερες από το 40% των χωρών παγκοσμίως διαθέτουν επαρκή νομοθεσία για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής παρενόχλησης. Ταυτόχρονα, η έλλειψη ενημέρωσης και ψηφιακής παιδείας επιδεινώνει την κατάσταση. Πολλοί χρήστες δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, ούτε τις δυνατότητες προστασίας που ενδεχομένως υπάρχουν. Επιπλέον, οι αρχές συχνά αδυνατούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά, ενώ οι ίδιες οι ψηφιακές πλατφόρμες κατηγορούνται ότι δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι απαιτείται συντονισμένη παρέμβαση, που να περιλαμβάνει ενίσχυση της νομοθεσίας, εκπαίδευση των πολιτών, αποτελεσματική επιβολή του νόμου και αυξημένη λογοδοσία των τεχνολογικών εταιρειών. Η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν αφορά μόνο την προστασία των θυμάτων, αλλά και τη διασφάλιση ενός πιο δίκαιου και ασφαλούς ψηφιακού μέλλοντος.