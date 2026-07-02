Ξέρετε τι σημαίνει το σήμα CE πάνω στα γυαλιά ηλίου «μαϊμού»;

Γιατί αν ξέρατε, δεν θα τα αγοράζατε

Η κυκλοφορία γυαλιών ηλίου «μαϊμού» δεν είναι ένα σημερινό φαινόμενο, ούτε είναι αμιγώς ελληνικό. Υπήρχαν εδώ και χρόνια, καθώς πωλούνται σε όλη την επικράτεια, σε περίπτερα, από πλανόδιους πωλητές και σε καταστήματα που είναι άσχετα με τα γυαλιά ηλίου (για παράδειγμα σε καταστήματα ένδυσης), ενώ ετοιμάζονται να εισβάλουν και στο χώρο του σουπερμάρκετ.

Την ίδια ώρα αρκετοί ευκολόπιστοι καταναλωτές θεωρούν ότι δεν είναι και τόσο… κακής ποιότητας τα πολύ φθηνά γυαλιά ηλίου που αγοράζουν από τουριστικά καταστήματα, περίπτερα, μίνι-μάρκετ κλπ, καθώς πάνω στη συσκευασία τους φέρουν το σήμα CE, το οποίο θεωρητικά αντιστοιχεί σε ευρωπαϊκή πιστοποίηση. Το αυθεντικό CE σήμα προέρχεται από τη γαλλική φράση "Conformité Européenne", δηλαδή Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση και δηλώνει ότι ένα προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια το αυθεντικό CE σήμα είναι το «διαβατήριο» κυκλοφορίας του προϊόντος στην ευρωπαϊκή αγορά.

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