Stefania Frangista: «Οι γυναίκες επιλέγουν πιο διαχρονικά σχέδια και prints»

Η αγαπημένη μας swimwear designer σε ένα interview λίγο πριν βάλουμε στη βαλίτσα μας τα μαγιό της και αποδράσουμε.

Κάθε γυναίκα που αγαπάει το swimwear & beachwear έχει σίγουρα έστω ένα Stefania Frangista item στην καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα της και πολλά ακόμα στη wish list της. Η σχεδιάστρια που έχει ντύσει τα καλοκαίρια μας με την υψηλή αισθητική, τη μοναδική ποιότητα και τα υπέροχα σχέδια σε μαγιό και beachwear, φέτος βρίσκεται σε μια ακόμη δημιουργική σεζόν, με την ελευθερία που απολαμβάνει ένας δημιουργός όταν έχει καταφέρει επί πολλές –πλέον – χρονιές να μπει στο μυαλό των γυναικών, να τις κατανοήσει και να τους προσφέρει έναν ακόμη λόγο να ανυπομονούν για τις πολυπόθητες beach days τους.



Μίλησέ μας λίγο για τη φετινή συλλογή;

Η φετινή συλλογή αντλεί έμπνευση από την boho chic κουλτούρα των late 70’s και early 80’s. Είναι σαν καλοκαιρινή ανάμνηση από μια εποχή πιο ελεύθερη, πιο αισθησιακή και λιγότερο επιτηδευμένη.

Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι Ελληνίδες επιλέγουν μαγιό σε σχέση με πριν από δέκα χρόνια;

Πιστεύω πως τελευταία υπάρχει μια μεγαλύτερη μερίδα κοινού που έχει αναπτύξει οικολογική συνείδηση κι επιλέγει πιο διαχρονικά σχέδια και prints.





Υπάρχει κάποιο σχέδιο που έχει γίνει διαχρονικό bestseller και σε εκπλήσσει ακόμα;

Το Melita, είναι ένα strapless μαγιό που βγάζουμε τα τελευταία 8 χρόνια και κάθε χρόνο βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων.

Πότε καταλαβαίνεις ότι ένα σχέδιο αξίζει να μπει στην παραγωγή;

Συνήθως όταν δοκιμάζω το δείγμα το καταλαβαίνω από την εφαρμογή του και από τον ενθουσιασμό που έχω τη στιγμή που το δοκιμάζω.

Αλλάζουν οι κανόνες στην επιλογή μαγιό όσο μεγαλώνουμε;

Σίγουρα αλλάζουν! Όσο μεγαλώνει μια γυναίκα αναζητά μεγαλύτερη άνεση και καλύτερη υποστήριξη για να νιώθει όμορφα.



Υπάρχουν trends στα μαγιό τελικά και αν ναι αξίζει να τα ακολουθούμε;

Υπάρχουν trends και στα μαγιό κάθε χρόνο, όπως σε όλα τα πράγματα στη μόδα. Το σημαντικό είναι να ακολουθούμε αυτά που μας ταιριάζουν και μπορούμε να τα υποστηρίξουμε.

Ποιο χρώμα θα βάφτιζες ως το απόλυτα καλοκαιρινό αυτή τη σεζόν;

Το lipstick red.

Τι styling κάνεις στην παραλία όταν δεν ξέρεις τι να βάλεις;

Συνήθως ένα μαγιό τριγωνάκι, καπέλο jockey και ένα παρεό με κάνουν να νιώθω πάντα άνετα και περιποιημένη.

Τι έχεις μάθει για τις γυναίκες μέσα από τη δουλειά σου που δεν το περίμενες όταν ξεκινούσες;

Ότι είμαστε πάρα πολύ αυστηρές με τον εαυτό μας και το σώμα μας, θα έπρεπε να μας αγαπάμε πολύ περισσότερο.





Εσύ τι διαλέγεις στο αιώνιο δίλημμα μαγιό ή ολόσωμο και minimal ή Prints;

Μπικίνι και minimal. Tο μπικίνι ταιριάζει καλύτερα στο σώμα μου, αγαπώ τα μονόχρωμα, και σε print επιλέγω συνήθως τα δίχρωμα!

Μια καλοκαιρινή ευχή για να μας συνοδεύσει όσο φοράμε το αγαπημένο μας Stefania Frangista μαγιό.

Αυτό το καλοκαίρι να ρουφήξουμε κάθε στιγμή, να γεμίσουμε με θετική ενέργεια, η οποία θα μας συνοδέψει όλο τον χρόνο.



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