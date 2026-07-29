Πεντικιούρ πριν τις διακοπές; Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι στην Ελλάδα κλείνουμε από νωρίς ραντεβού - δεν μένει τίποτα στην τύχη

1 στις 5 κρατήσεις γίνεται εβδομάδες πριν και η Ελλάδα αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στις online κρατήσεις ομορφιάς πριν τις διακοπές

Οι καλοκαιρινές διακοπές για άλλους ξεκινούν με χαλαρούς ρυθμούς και για άλλους με το άγχος της βαλίτσας την τελευταία στιγμή. Αν όμως υπάρχει κάτι στο οποίο οι Έλληνες δεν κάνουν συμβιβασμούς ούτε αφήνουν στην τύχη του, αυτό είναι η προσωπική τους περιποίηση.

Πριν καν μπει το πρώτο μαγιό στο σάκο, χιλιάδες από εμάς έχουν ήδη εξασφαλίσει το τελευταίο beauty ραντεβού: από το απαραίτητο πεντικιούρ των διακοπών και την ανανέωση στο χρώμα των μαλλιών, μέχρι ένα χαλαρωτικό μασάζ πριν την αναχώρηση.

Τα νέα στοιχεία της πλατφόρμας Treatwell επιβεβαιώνουν αυτό που υποψιαζόμασταν: η προετοιμασία για τις διακοπές είναι η απόλυτη αφορμή για να φροντίσουμε τον εαυτό μας.

Η Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης στις beauty κρατήσεις

Η χώρα μας κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση κρατήσεων (+13,75%) στην Ευρώπη από τον Μάιο έως τον Ιούνιο. Φαίνεται πως η ανάγκη να νιώσουμε περιποιημένοι και ανανεωμένοι πριν την παραλία είναι εντονότερη από ποτέ.

Ποιες είναι οι υπηρεσίες που σπάσανε τα κοντέρ;

Πεντικιούρ: +12,7%

Μανικιούρ: +11,3%

Υπηρεσίες μαλλιών (κουρέματα, χρώμα, styling): +4,1%

Tip: Παρόμοια «έκρηξη» στα ραντεβού ομορφιάς παρατηρείται στην ελληνική αγορά λίγο πριν τα Χριστούγεννα αλλά και την περιόδο του Αγίου Βαλεντίνου, με τις υπηρεσίες μασάζ και ευεξίας να έχουν την τιμητική τους.

IG @frida_aasen

Έλληνες vs. Βρετανοί: Οργάνωση ή αυθορμητισμός;

Εδώ κρύβεται η πιο ενδιαφέρουσα αντίθεση. Ενώ η Ελλάδα αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο προορισμό ομορφιάς για τους Βρετανούς ταξιδιώτες (με αύξηση 38% στις κρατήσεις τους προς τη χώρα μας), ο τρόπος που κλείνουμε ραντεβού διαφέρει ριζικά:

Οι οργανωμένοι Έλληνες: Προγραμματίζουμε το ραντεβού μας σχεδόν 10 ημέρες νωρίτερα, ενώ 1 στους 5 κλείνει θέση πάνω από δύο εβδομάδες πριν.

Οι αυθόρμητοι Βρετανοί: Σχεδόν οι μισοί (47%) αναζητούν διαθέσιμο beauty specialist λιγότερο από 24 ώρες πριν το ραντεβού — συχνά την ώρα που βρίσκονται ήδη στην ξαπλώστρα!

Κυριακή βράδυ στον καναπέ: Η αγαπημένη ώρα για beauty planning

Πότε βρίσκουμε χρόνο να οργανώσουμε την περιποίησή μας; Σίγουρα όχι κατά τη διάρκεια της πιεσμένης καθημερινότητας.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν το 50% των κρατήσεων (47,8%) γίνεται εκτός ωραρίου καταστημάτων, με την Κυριακή να αναδεικνύεται ως η απόλυτη ημέρα προγραμματισμού. Λίγο πριν ξεκινήσει η νέα εβδομάδα, χαλαρώνοντας στο σπίτι, ανοίγουμε το app και κλείνουμε το επόμενο ραντεβού μας digital.

Πιστοί στον επαγγελματία μας

Παράλληλα, αποδεικνύεται ότι όταν βρούμε τον κατάλληλο κομμωτή, τη σωστή nail artist ή τον ιδανικό θεραπευτή, δύσκολα αλλάζουμε συνήθειες. Το 58,3% των καταναλωτών στην Ελλάδα επιστρέφει στον ίδιο επαγγελματία, κατατάσσοντας τη χώρα μας στη 2η θέση πιστότητας στην Ευρώπη.

Προτιμήστε κοντά, τετραγωνισμένα νύχια για το πεντικιούρ σας.

Head Spa: Η απόλυτη τάση ευεξίας που πρέπει να δοκιμάσεις

Η έννοια της περιποίησης έχει ξεφύγει από τα στενά όρια ενός απλού κουρέματος. Πλέον αναζητάμε εμπειρίες που προσφέρουν ολιστική χαλάρωση.

Τη φετινή σεζόν, το μεγαλύτερο wellness trend σε όλη την Ευρώπη είναι το Head Spa (με αύξηση κρατήσεων +33%). Πρόκειται για μια εξειδικευμένη θεραπεία που εστιάζει στην υγεία του τριχωτού της κεφαλής και συνδυάζει βαθύ καθαρισμό με χαλαρωτικό μασάζ. Αν και νέα τάση για την Ελλάδα, αποκτά ήδη φανατικό κοινό.

Η ομορφιά δεν σταματά στις διακοπές

Είτε πρόκειται για ένα γρήγορο φρεσκάρισμα στο μανικιούρ πριν από μια βραδινή έξοδο στη Μύκονο, είτε για ένα χαλαρωτικό μασάζ μετά την πεζοπορία στη Θεσσαλονίκη ή μια θεραπεία προσώπου σε ένα city break στη Ρώμη, η προσωπική φροντίδα έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του ταξιδιού.

Χάρη στην εφαρμογή της Treatwell, η αναζήτηση και η κράτηση υπηρεσιών ομορφιάς σε όλη την Ευρώπη γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά, με διαφάνεια, αξιολογήσεις από πραγματικούς χρήστες και πρόσβαση σε χιλιάδες εξειδικευμένους επαγγελματίες.