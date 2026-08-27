Έχεις ακατάστατο σπίτι; 8 μικρές αλλαγές που θα κάνουν το σπίτι σου να δείχνει πιο οργανωμένο και μίνιμαλ.

Το μίνιμαλ σπίτι δεν σημαίνει απαραίτητα άδειους χώρους, λευκούς τοίχους και ελάχιστα αντικείμενα. Στην πραγματικότητα, η ουσία του μινιμαλισμού βρίσκεται περισσότερο στην επιλογή: να κρατάς γύρω σου όσα πραγματικά χρειάζεσαι, αγαπάς ή χρησιμοποιείς και να αφήνεις στην άκρη όλα εκείνα που απλώς καταλαμβάνουν χώρο.

Αν αισθάνεσαι ότι το σπίτι σου έχει γεμίσει πράγματα και δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, δεν χρειάζεται να κάνεις μια τεράστια εκκαθάριση μέσα σε μία ημέρα. Μερικές απλές αλλαγές και συγκεκριμένοι κανόνες μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά στην καθημερινότητά σου.

1. Ξεκίνα από έναν χώρο τη φορά

Το μεγαλύτερο λάθος όταν αποφασίζεις να κάνεις decluttering είναι να θέλεις να τακτοποιήσεις ολόκληρο το σπίτι ταυτόχρονα. Το αποτέλεσμα είναι συνήθως να κουράζεσαι γρήγορα και να εγκαταλείπεις την προσπάθεια. Διάλεξε έναν συγκεκριμένο χώρο, ένα συρτάρι, μια ντουλάπα ή ένα ράφι και ασχολήσου μόνο με αυτόν. Όταν ολοκληρωθεί, προχώρησε στον επόμενο. Η αίσθηση ότι βλέπεις άμεσα αποτέλεσμα θα σε βοηθήσει να συνεχίσεις.

2. Κάνε στον εαυτό σου τις σωστές ερωτήσεις

Πριν αποφασίσεις να κρατήσεις κάτι, σκέψου πότε ήταν η τελευταία φορά που το χρησιμοποίησες. Αν έχει περάσει ένας χρόνος και το αντικείμενο παραμένει ξεχασμένο σε κάποιο συρτάρι, ίσως ήρθε η στιγμή να το αποχωριστείς. Το ίδιο μπορείς να κάνεις και πριν από κάθε νέα αγορά. Αναρωτήσου αν το χρειάζεσαι πραγματικά, αν ταιριάζει με όσα ήδη έχεις και αν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με περισσότερους από έναν τρόπους.

3. Μην γεμίζεις το σπίτι με εποχιακά αντικείμενα

Δεν χρειάζεται κάθε αλλαγή εποχής να φέρνει μαζί της και μια σειρά από καινούργιες αγορές. Αντί να προσθέτεις συνεχώς διακοσμητικά, δημιούργησε μια μικρή συλλογή από αντικείμενα που μπορείς να εναλλάσσεις μέσα στη χρονιά. Ένα βάζο, ένα κερί, ένα διακοσμητικό μαξιλάρι ή ένα ιδιαίτερο κάδρο μπορούν να αλλάξουν την ατμόσφαιρα ενός χώρου χωρίς να τον κάνουν να δείχνει φορτωμένο.

4. Εφάρμοσε τον κανόνα «ένα μπαίνει, ένα βγαίνει»

Ένας πολύ απλός κανόνας που μπορεί να σε βοηθήσει να ελέγξεις τις νέες αγορές είναι ο εξής: για κάθε καινούργιο αντικείμενο που φέρνεις στο σπίτι, ένα παλιό πρέπει να αποχωρεί. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πετάξεις κάτι που αγαπάς. Μπορείς να το χαρίσεις, να το δωρίσεις ή να το πουλήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, ο αριθμός των πραγμάτων που έχεις δεν αυξάνεται συνεχώς.

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5. Επίλεξε αντικείμενα που κάνουν περισσότερα από ένα πράγματα

Στον μινιμαλισμό η λειτουργικότητα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ένα έπιπλο που μπορεί να εξυπηρετήσει δύο διαφορετικές ανάγκες είναι συχνά καλύτερη επιλογή από δύο ξεχωριστά αντικείμενα. Ένα τραπέζι που ανοίγει όταν έχεις καλεσμένους, ένα κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο ή ένα σκαμπό που λειτουργεί ταυτόχρονα ως βοηθητικό τραπεζάκι είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα.

6. Κάνε την αποθήκευση σύμμαχό σου

Ένα οργανωμένο σπίτι δεν σημαίνει ότι δεν έχει αντικείμενα. Σημαίνει ότι κάθε αντικείμενο έχει τη θέση του. Κουτιά, καλάθια, διαχωριστικά συρταριών και λεπτές κρεμάστρες μπορούν να κάνουν θαύματα, ιδιαίτερα σε μικρούς χώρους. Εκμεταλλεύσου επίσης σημεία που συχνά μένουν ανεκμετάλλευτα, όπως ο χώρος κάτω από το κρεβάτι ή το εσωτερικό των ντουλαπιών. Για τα ογκώδη χειμερινά ρούχα, τις κουβέρτες και τα παπλώματα, οι σακούλες αποθήκευσης κενού αέρος μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον χώρο που καταλαμβάνουν.

7. Μην φοβάσαι το χρώμα

Μίνιμαλ δεν σημαίνει απαραίτητα μπεζ, λευκό και γκρι. Αν αγαπάς τα χρώματα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα αποκλείσεις από το σπίτι σου. Το μυστικό είναι να τα χρησιμοποιείς με μέτρο και να επιλέγεις αποχρώσεις που ταιριάζουν μεταξύ τους. Ένα έντονο βάζο, μια πολυθρόνα ή ένα έργο τέχνης μπορούν να δώσουν προσωπικότητα σε έναν ουδέτερο χώρο χωρίς να δημιουργούν οπτικό χάος.

8. Δώσε έμφαση στις υφές αντί για τα πολλά διακοσμητικά

Αν απομακρύνεις όλα τα μικρά αντικείμενα από ένα δωμάτιο, υπάρχει ο κίνδυνος να δείχνει ψυχρό και απρόσωπο. Η λύση δεν είναι να ξαναγεμίσεις κάθε επιφάνεια, αλλά να προσθέσεις ενδιαφέρον μέσα από διαφορετικές υφές. Ένα μαλακό χαλί, λινές κουρτίνες, ένα ξύλινο τραπεζάκι ή ένα ιδιαίτερο πλεκτό ριχτάρι μπορούν να κάνουν έναν χώρο πιο ζεστό και ενδιαφέροντα χωρίς να τον επιβαρύνουν.

Το μυστικό είναι να αγοράζεις λιγότερα, αλλά καλύτερα

Ο μινιμαλισμός δεν χρειάζεται να γίνει ένας ακόμη κανόνας που θα σε αγχώσει. Αντίθετα, μπορεί να λειτουργήσει ως ένας πιο συνειδητός τρόπος να βλέπεις το σπίτι και τις αγορές σου. Πριν αποκτήσεις κάτι καινούργιο, σκέψου αν πραγματικά σου χρειάζεται και αν θα συνεχίσεις να το αγαπάς και να το χρησιμοποιείς σε λίγους μήνες. Επένδυσε σε αντικείμενα που έχουν ποιότητα, λειτουργικότητα και χαρακτήρα και προσπάθησε να μην παρασύρεσαι από κάθε νέα τάση.

Ένα σπίτι δεν χρειάζεται να είναι άδειο για να δείχνει μίνιμαλ. Χρειάζεται απλώς να έχει χώρο για όσα πραγματικά έχουν σημασία για εσένα.