«Πνευματικά, ήμουν αλλού»: Ο Will Smith αποκάλυψε πως έχει σκεφτεί να αυτοκτονήσει

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι συμβαίνει όταν η κάμερα κλείνει και τα φλας των φωτογράφων σβήνουν. Οι celebrities βγάζουν προς τα έξω τη λαμπερή ζωή τους και θεωρούμε πως έχουν λύσει όλα τους τα προβλήματα, τους ζηλέυουμε ακόμα. Και ο Will Smith έδειξε ότι πίσω από το χαμογελαστό του προσωπείο, υπάρχει πολύ σκοτάδι. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι πρόσφατα σκεφτόταν να αυτοκτονήσει.

«Όλο αυτό ξεκίνησα σαν ένα ταξίδι για να αποκτήσω το καλύτερο σώμα της ζωής μου», είπε στο trailer του Best Shape of My Life, της σειράς που τον δείχνει την προσπάθειά του να χάσει 10 κιλά σε 20 εβδομάδες.

Βλέπουμε τον ηθοποιό να γράφει τα απομνημονεύματά του, να κάνει γυμναστική και να κάθεται στο τραπέζι με τα τρία παιδιά του, τον 28χρονο Tray, τον 23χονο Jaden και την 20χρονη Willow.

«Όταν ξεκίνησα αυτήν την εκπομπή, νόμιζα ότι θα είχα το καλύτερο σώμα της ζωής μου, αλλά πνευματικά ήμουν αλλού», τον ακούμε να λέει. «Κατέληξα να ανακαλύπτω πολλά πράγματα για τον εαυτό μου, που παρέμεναν κρυφά. Ήταν η μόνη φορά, σ’ όλη μου τη ζωή, που σκέφτηκα να αυτοκτονήσω».

Δεν είναι ξεκάθαρη η κατάσταση της ψυχικής του υγείας, αυτήν τη στιγμή.

