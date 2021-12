Το κέρινο ομοίωμα της Rihanna στο Βερολίνο σκοτώνει το γιορτινό πνεύμα

Σου ραγίζει την καρδιά

Αν νομίζατε ότι το 2021 σας ήταν κακό, σκεφτείτε ότι το μουσείο Madame Tussauds στο Βερολίνο έφτιαξε ομοίωμα της Rihanna που όχι απλώς δεν έμοιαζε με τη Rihanna, αλλά ήταν ντυμένο και με σέξι χριστουγεννιάτικη στολή. «Έγκλημα μίσους» το αποκάλεσε ένας χρήστης του Twitter – δεν έχει απόλυτο άδικο.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια έγινε εθνική ηρωίδα των Barbados, ερωτεύτηκε τον Asap Rocky, είναι ευτυχισμένη – τίποτα, όμως, δεν ξεπερνά την παρακάτω φωτογραφία.

Σου ραγίζει την καρδιά. Σκοτώνει το πνεύμα των γιορτών, προκαλεί θλίψη, οργή, πόνο. Και δεν είναι καν το δικό μας ομοίωμα.

Το Twitter πέρασε πολύ καλά, όπως είναι επόμενο. Η εικόνα δεν άργησε να γίνει viral και τα σχόλια μόνο θετικά δεν ήταν.

«Εγώ μοιάζω περισσότερο στη Rihanna από το κέρινο ομοίωμά της.»

I lookmore like Rihanna than her wax figure does. https://t.co/CY4wb2Sujn

«Το κέρινο ομοίωμα της Rihanna είναι έγκλημα μίσους.»

that wax figure of rihanna is a hate crime.

«Αυτός που το έκανε πρέπει να απολυθεί.»

That horrible wax figure of Rihanna really made headlines here, they should fire whoever did that..😭😭