Η σωσίας της Ελισάβετ ζει στο Ohio, είναι ενός έτους και η βασίλισσα τη βρίσκει "splendid"

Η σωσίας της βασίλισσας Ελισάβετ ζει στο Ohio, λατρεύει τα corgis, είναι μόλις ενός έτους και δεν έμεινε χωρίς απάντηση από τη βασίλισσα!

Η σωσίας της βασίλισσας Ελισάβετ ζει στην Αμερική και παρόλο που έχουν 94 χρόνια διαφορά, μοιάζουν εκπληκτικά μεταξύ τους. Η Jalayne Sutherland είναι μόλις ενός έτους, ζει στο Ohio και το φετινό Halloween ντύθηκε ακριβώς σαν την 95χρονη μονάρχη. Όταν η μητέρα της μικρής, Katelyn, έστειλε τις φωτογραφίες της μεταμφίεσης στο παλάτι, μετά από καιρό έλαβε τελικά απάντηση από την κυρία των τιμών της βασίλισσας, Mary Morrison, όπως επιβεβαιώνεται σήμερα από το Today.

Η μικρή Jalayne φόρεσε ένα light blue jacket, το οποίο συνδύασε με ένα καπέλο με μεγάλο γείσο, ένα τσαντάκι και έναν κολιέ με πέρλες που είναι απαραίτητο αξεσουάρ στις εμφανίσεις της βασίλισσας. Η μικρή ποζάρει με μεγαλοπρέπεια ανάμεσα σε δύο corgis που λατρεύει η Ελισάβετ ενώ η συνολική της εμφάνιση θα μπορούσε να συγκριθεί με εκείνη της μονάρχη στα παιδικά της χρόνια.

Η απάντηση που έλαβε η οικογένεια από το παλάτι ήταν η εξής: «Η βασίλισσα μου ζήτησε να σας γράψω για να σας ευχαριστήσω για το γράμμα σας αλλά και για τη φωτογραφία που στείλατε. Η Αυτού Μεγαλειότης βρήκε πολύ ευγενική την κίνησή σας και χάρηκε πολύ με τη φωτογραφία της κόρης σας, Jalayne μέσα στο μεγαλοπρεπές ένδυμα της. Η βασίλισσα σας εύχεται καλές γιορτές και μέσα στο γράμμα συμπεριλαμβάνονται λίγες πληροφορίες για τα βασιλικά κατοικίδια που μπορεί να φανούν χρήσιμες στη Jalayne».

