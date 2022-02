Ωριμότητα μηδέν: Η Rihanna ανακοινώνει ότι περιμένει παιδί κι ο Drake την κάνει unfollow

Το αγαπημένο του χόμπι, είναι το unfollow

H Rihanna είναι έγκυος – τέλεια νέα, σωστά; Περιμένει το πρώτο της παιδί με τον αγαπημένο της, A$AP Rocky, είναι ευτυχισμένη κι όλοι χαιρόμαστε μαζί της. Ή, μάλλον, σχεδόν όλοι.

Αντί να της ευχηθεί συγχαρητήρια, ο Drake την έκανε unfollow στο Instagram. Το ίδιο και τον Α$ΑP. Είναι, όμως, κάτι που συνηθίζει.

Drake unfollowed Rihanna and A$AP Rocky on Instagram👀 pic.twitter.com/ABylOhd9fW February 1, 2022

Η πρώτη φορά που σταμάτησε να την ακολουθεί ήταν το 2018, όταν εκείνη δήλωσε στη Vogue ότι «δεν είναι φίλοι». Την ακολούθησε ξανά τον Απρίλιο του 2020, όμως εκείνη δεν τον έκανε follow back. Την έκανε ξανά unfollow μετά το Met Gala του 2021 – θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το χόμπι του.

Ο Drake μάλλον δεν ξεπέρασε ποτέ τη Rihanna - όχι, δεν ήταν ποτέ ζευγάρι, αλλά υπήρχε ένα φλερτ. Έγραψε τραγούδια για εκείνη (ο στίχος «I don’t know how to talk to you/ I just know I found myself getting lost with you» από το Too Good αναφέρεται σ'αυτήν) ενώ το 2016 δήλωσε στα VMAs του MTV ότι ήταν ερωτευμένος μαζί της από τα 22 του χρόνια. Εμείς θα του ευχηθούμε περαστικά, να προχωρήσει γρήγορα και να πάψει τα άβολα unfollows γιατί τον παρακολουθούμε.