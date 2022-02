H Cara Delevingne υιοθέτησε το grey hair trend

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό, αν η νέα απόχρωση στα μαλλιά της είναι προσωπική επιλογή ή μια αλλαγή για τις ανάγκες του νέου της ρόλου.

H Cara Delevingne λίγες μόλις ημέρες μετά το φιλί που αντάλλαξε με την Sienna Μiller και πυροδότησε τις φήμες για σχέση τους αποφάσισε να κάνει μια δραστική αλλαγή στα μαλλιά της. Υιοθέτησε το grey hair trend!

Το μοντέλο και ηθοποιός εμφανίστηκε με ασημένια μαλλιά κατά την διάρκεια βόλτας της στη Νέα Υόρκη ντυμένη με ροζ φόρμα και μαύρες combat boots. Η Cara εθεάθη να μπαίνει στο πλατό του Only Murders in the Building για πρώτη φορά.



Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, εντάσσεται στο cast της 2η σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Hulu, στο οποίο θα υποδυθεί μια γυναίκα της τέχνης που έχει εμμονή με την επίλυση μυστηριωδών δολοφονιών. Η Delevingne συναντά τη φίλη Selena Gomez, η οποία υποδύεται τη Mabel στη δημοφιλή σειρά, καθώς και τον Martin Short ως Oliver και τον Steve Martin ως Charles.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό, αν η νέα απόχρωση στα μαλλιά της είναι προσωπική επιλογή ή μια αλλαγή για τις ανάγκες του χαρακτήρα της στην σειρά, αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει στιλ που να μην μπορεί να υποστηρίξει η Cara — από πλατινέ ξανθά μέχρι μελαχρινό και pixie, μέχρι το ξυρισμένο και βαμμένο ασημί κεφάλι.

Δεν είναι η μόνη διάσημη που δοκιμάζει τα grey hair: η Ciara, η Lady Gaga και η Cardi B έχουν πειραματιστεί με το αμφιλεγόμενο χρώμα και έχουν μαγνητίσει τα βλέμματα.