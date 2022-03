Οι NY Times μπέρδεψαν τη Serena με τη Venus Williams: «Μπορείτε και καλύτερα»

H εφημερίδα είχε μία δουλειά: να επιλέξει τη σωστή φωτογραφία

Οι New York Times μπέρδεψαν τη Venus Williams με την αδελφή της, Serena. Η εφημερίδα που κυκλοφόρησε την Τετάρτη, ανέφερε πως η εταιρεία της Serena συγκέντρωσε 111 εκατομμύρια δολάρια. Πλάι στην ανακοίνωση, υπήρχε μία φωτογραφία της – ή, μάλλον, μία φωτογραφία που νόμιζαν πως ήταν δική της, με το δικό της όνομα στη λεζάντα, αλλά άλλο πρόσωπο.Απεικόνιζε τη Venus, τελικά.

Ενώ μπορεί να μη μας φαίνεται κακό το να συγχέουμε δύο αδέλφια, όταν πρόκειται για δύο κορυφαίες τενίστριες, υπάρχει πρόβλημα. Οι Williams βρίσκονται στο επίκεντρο από τα εφηβικά τους χρόνια, άλλωστε. Η Serena δεν μπόρεσε να μην το σχολιάσει, φυσικά.

«Όσο κι αν έχουμε προχωρήσει, μας θυμίζουν πως δεν είναι αρκετό. Γι’αυτό και μάζεψα $111 εκατομμύρια για τη @serenaventures. Για να στηρίξω τους ιδρυτές που μένουν στην αφάνεια εξαιτίας συστημάτων βαθιά ριζωμένων, που βρίσκονται σε οικτρή άγνοια των προκαταλήψεών τους. Γιατί ακόμη κι εμένα με προσπερνούν. Μπορείτε καλύτερα, NY Times», έγραψε στο Twitter.

No matter how far we come, we get reminded that it's not enough. This is why I raised $111M for @serenaventures. To support the founders who are overlooked by engrained systems woefully unaware of their biases. Because even I am overlooked. You can do better, @nytimes. pic.twitter.com/hvfCl5WUoz