Jada Pinkett Smith: Το πρώτο της σχόλιο μετά το viral χαστούκι του Will Smith στον Chris Rock

Η Jada Pinkett Smith έκανε την πρώτη της ανάρτηση μετά την επεισοδιακή αντίδραση του Will Smith στη βραδιά των Oscars

O Will Smith, τι κι αν μετέπειτα ζήτησε συγγνώμη, χαρακτηρίζοντας τη βία ως «δηλητηριώδη και καταστροφική σε κάθε της μορφή», κατάφερε να καταστρέψει ανεπανόρθωτα την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στην κυριακάτικη τελετή των βραβείων της Ακαδημίας, μετά τη γροθιά που έδωσε στον Chris Rock. Και όχι μόνο την ατμόσφαιρα.

Η σύζυγός του, Jada Pinkett Smith, έσπασε πριν λίγες ώρες τη σιωπή της, παίρνοντας θέση γι' αυτό που συνέβη μέσα από το Instagram account της: «Αυτή είναι μια περίοδος επούλωσης. Και είμαι εδώ γι' αυτό», έγραψε.

Το περιεκτικό της μήνυμα δεν συνοδεύεται από κάποια λεζάντα, αφήνοντας τον καθένα να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. H δημόσια συγγνώμη πάντως του Will Smith περιείχε τα εξής:

«Η βία είναι δηλητηριώδης και καταστροφική σε κάθε μορφή της», ξεκίνησε. «Η συμπεριφορά μου στα χθεσινοβραδινά βραβεία ήταν απαράδεκτη και αδικαιολόγητη. Τα αστεία σε βάρος μου είναι κομμάτι της δουλειάς, αλλά το αστείο για την κατάσταση της Jada ήταν υπερβολικό για εμένα και αντέδρασα συναισθηματικά. «Θα ήθελα να σου ζητήσω δημόσια συγγνώμη, Chris. Ξεπέρασα τα όρια και έκανα λάθος. Νιώθω ντροπή και οι πράξεις μου δεν αντιπροσωπεύουν το ποιος θέλω να γίνω. Δεν υπάρχει χώρος για βία, σε έναν κόσμο αγάπης και καλοσύνης».

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Θα ήθελα επίσης να ζητήσω συγγνώμη από την Ακαδημία, τους παραγωγούς, τους παρευρισκομένους και τους θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη και από την οικογένεια Williams και την οικογένεια του King Richard. Μετανιώνω βαθιά τη συμπεριφορά μου, η οποία στιγμάτισε αυτό το ταξίδι που ήταν πανέμορφο για όλους εμάς. Προσπαθώ να εξελιχθώ».

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Chris Rock είχε μόλις ανέβει στη σκηνή και είχε ξεκινήσει να κάνει τα καθιερωμένα αστεία των παρουσιαστών. Ένα από αυτά αφορούσε τα μαλλιά της Jada Pinkett Smith, την οποία παρομοίασε με τη GI Jane (τον χαρακτήρα της Demi Moore στην ομώνυμη ταινία, που ξυρίζει το κεφάλι της για να πάει στον στρατό).

Δευτερόλεπτα μετά, ο Will Smith ανεβαίνει στη σκηνή, πλησιάζει τον Rock και του δίνει μια γροθιά ή κάτι που έμοιαζε με γροθιά. Έπειτα ο Smith γυρίζει στη θέση του και αρχίζει να φωνάζει στον Rock "keep my wife's name out of your f***ing mouth" (μην πιάνεις στο γ*μημένο στόμα σου το όνομα της γυναίκας μου”).

Το τι ακολούθησε μετά, το γνωρίζετε πολύ καλά.