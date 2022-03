«Το internet δεν ξεχνά ποτέ»: Όταν ο Will Smith κορόϊδευε άνδρα με αλωπεκία σε video του 1990

Το video μάς πάει πίσω στη δεκαετία του 1990, όταν ο Will Smith δείχνει να αστειεύεται με την αλωπεκία του John B. Williams, τον μπασίστα της εκπομπής "The Arsenio Hall Show"

Μετά τη viral γροθιά του Will Smith στον Chris Rock έπειτα από σχόλιο του τελευταίου για την αλωπεκία της Jada Pinkett Smith, ένα δεύτερο video εδώ και λίγες ώρες γίνεται viral, κάνει τον γύρο του διαδικτύου και μας γυρίζει πίσω στον χρόνο.

Συγκεκριμένα, το video μάς πάει πίσω στη δεκαετία του 1990, όταν ο Will Smith δείχνει να αστειεύεται με την αλωπεκία του John B. Williams, τον μπασίστα της εκπομπής "The Arsenio Hall Show". Ο Smith φαίνεται να λέει, αναφερόμενος σε εκείνον: «Πρέπει να βάζει κερί στο κεφάλι του κάθε πρωί». Το κοινό εκείνη τη στιγμή φαίνεται είτε να γελάει με το «αστείο» του, είτε να κάνει αποδοκιμαστικά σχόλια. Ο Smith μάλιστα έδωσε και συνέχεια, λέγοντας: «Έλα, είναι αστείο».

Και μπορεί για τον ηθοποιό να ήταν αστείο τότε όλο αυτό αλλά τριάντα χρόνια μετά, ο ίδιος θα χτυπούσε κάποιον ακριβώς για το ίδιο «αστείο»! Όπως φαίνεται, το Twitter έχει καλή μνήμη και επιδόθηκε σε μια σειρά καυστικών σχολίων:

«Ο Γουίλ Σμιθ αστειεύεται με ένα μέλος του συγκροτήματος του Arsenio Hall που είχε αλωπεκία και έχασε τα μαλλιά του. "Είναι απλά ένα αστείο", αναφέρει ένας από τους χρήστες ενώ ένας άλλος σχολιάζει ότι «Το internet δεν ξεχνά ποτέ».

That time in 1991 when Will Smith made fun of a bald man on the Arsenio Hall Show and said “awe these are jokes man c’mon”.#WillAndChris #WillSmithAssault #ChrisRock #WillSmith pic.twitter.com/LMUyjwj0d8 — ThePopPunkDad (@ThePopPunkDad) March 28, 2022

Όλα ξεκίνησαν στα Oscars όταν ο Chris Rock είχε μόλις ανέβει στη σκηνή και είχε ξεκινήσει να κάνει τα καθιερωμένα αστεία των παρουσιαστών. Ένα από αυτά αφορούσε τα μαλλιά της Jada Pinkett Smith, την οποία παρομοίασε με τη GI Jane (τον χαρακτήρα της Demi Moore στην ομώνυμη ταινία, που ξυρίζει το κεφάλι της για να πάει στον στρατό). Δευτερόλεπτα μετά, ο Will Smith ανεβαίνει στη σκηνή, πλησιάζει τον Rock και του δίνει μια γροθιά ή κάτι που έμοιαζε με γροθιά.

Έπειτα ο Smith γυρίζει στη θέση του και αρχίζει να φωνάζει στον Rock "keep my wife's name out of your f***ing mouth" (μην πιάνεις στο γ*μημένο στόμα σου το όνομα της γυναίκας μου”). Ο Will Smith ζήτησε συγγνώμη - όχι άμεσα, από τον Chris Rock, αλλά από την Ακαδημία Κινηματογράφου.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Ακαδημία Κινηματογράφου. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους συνυποψηφίους μου. Είναι μία πανέμορφη στιγμή και δεν κλαίω επειδή κέρδισα ένα βραβείο. Το ότι βραβεύθηκα, δεν έχει να κάνει με εμένα. Έχει να κάνει με το να δίνεις φως σε όλους τους ανθρώπους», τόνισε στον λόγο που εκφώνησε, όταν πήρε το δικό του Oscar Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Έπειτα, ο ηθοποιός ζήτησε κι επίσημα συγγνώμη από τον Chris Rock – δηλαδή έκανε ένα post στο Instagram. «Η βία είναι δηλητηριώδης και καταστροφική σε κάθε μορφή της», ξεκίνησε. «Η συμπεριφορά μου στα χθεσινοβραδινά βραβεία ήταν απαράδεκτη και αδικαιολόγητη. Τα αστεία σε βάρος μου είναι κομμάτι της δουλειάς, αλλά το αστείο για την κατάσταση της Jada ήταν υπερβολικό για εμένα και αντέδρασα συναισθηματικά. Θα ήθελα να σου ζητήσω δημόσια συγγνώμη, Chris. Ξεπέρασα τα όρια και έκανα λάθος. Νιώθω ντροπή και οι πράξεις μου δεν αντιπροσωπεύουν το ποιος θέλω να γίνω. Δεν υπάρχει χώρος για βία, σε έναν κόσμο αγάπης και καλοσύνης».

«Θα ήθελα επίσης να ζητήσω συγγνώμη από την Ακαδημία, τους παραγωγούς, τους παρευρισκομένους και τους θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη και από την οικογένεια Williams και την οικογένεια του King Richard. Μετανιώνω βαθιά τη συμπεριφορά μου, η οποία στιγμάτισε αυτό το ταξίδι που ήταν πανέμορφο για όλους εμάς. Προσπαθώ να εξελιχθώ».

Ο Will Smith παραδέχθηκε το λάθος του, όμως μία δημόσια συγγνώμη δεν αρκεί για να τον πιστέψουμε, κοιτάζοντας ειδικά στο παρελθόν του. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασκεί σωματική βία – ας μην ξεχνάμε πως, στην πρεμιέρα του Men in Black 3, χαστούκισε τον Ουκρανό κωμικό Vitalii Sediuk που, μεταμφιεσμένος σε δημοσιογράφο, προσπάθησε να του κάνει φάρσα και να τον φιλήσει στο στόμα.