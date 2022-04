Η Emma Watson θα στηρίζει για πάντα τα δικαιώματα των transgender ατόμων

Τα δικαιώματα των transgender ατόμων είναι υπόθεση όλων, όπως και ο δρόμος προς τη συμπερίληψη. Ένα clip από το 2020 με την Emma Watson να υποστηρίζει με όλη της τη δύναμη αυτά τα άτομα ήρθε ξανά στην επιφάνεια και το γιατί είναι αυτονόητο.

To 2020, η Emma Watson είχε ταχθεί υπέρ της ισότητας των transgender ατόμων σε ένα clip από συνέντευξή της με τη Vogue, το οποίο ήρθε ξανά στην επιφάνεια τις τελευταίες μέρες.

«Νιώθεις άνετα αν χρησιμοποιώ κι εγώ γυναικείες τουαλέτες;», ρώτησε την ηθοποιό η δημοσιογράφος, Paris Lees, που είναι transgender. Τότε η ηθοποιός τής απάντησε φυσικά καταφατικά, χωρίς η απάντησή της να επηρεαστεί καθόλου από το γεγονός ότι έχει κάνει επέμβαση.

Συγκεκριμένα, η Lees τη ρώτησε: «Η απάντησή σου εξαρτάται από το ότι έχω κάνει επέμβαση;». Η Watson απαντά με ένα κατηγορηματικό όχι και δίνει το έναυσμα στη δημοσιογράφο να επεκταθεί κι άλλο πάνω σε αυτό. «Τι θα έλεγες στα άτομα που έχουν θέμα με το να χρησιμοποιώ κι εγώ μια δημόσια τουαλέτα μαζί τους;».

«Μα είσαι άνθρωπος», απαντά η Watson και η φράση της αυτή περικλείει το νόημα γύρω από τον αγώνα πολλών ατόμων για ένα μέλλον γεμάτο συμπερίληψη. «Κατανοώ ότι υπάρχει φόβος για το άγνωστο. Αλλά, βγες έξω και μίλα γι' αυτό. Πήγαινε μάθε, μίλα, κοίτα κατάματα κάποιον που είχε μια τέτοια εμπειρία και μετά από όλα αυτά, πες μου τους λόγους που δεν θεωρείς ότι είναι Ok να θεωρείται αυτό το άτομο ενσωματωμένο στην κοινωνία».

"That's another human being"



Emma Watson shining a light on how many of us cisgender women feel.



This is true feminism and sisterhood 🤍🏳️‍⚧️#TransWomenAreWomen #TransRightsAreHumanRights pic.twitter.com/hDBy7tK68t