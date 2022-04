Η Jennifer Garner μίλησε για τον αρραβώνα των Bennifer -και σίγουρα εγκρίνει τη JLo

Η πρώην σύζυγος του Ben Affleck ρωτήθηκε την άποψή της για τον επικείμενο γάμο του πρώην συζύγου της με την JLo

Ο Ben Affleck αρραβωνιάστηκε ξανά την Jennifer Lopez, 17 χρόνια μετά την πρώτη φορά. Το ζευγάρι δείχνει πιο χαρούμενο και πιο κατασταλαγμένο από ποτέ.

Αγόρασαν ένα σπίτι αξίας 50 εκατ. δολαρίων, ακολούθησε πρόταση γάμου με ένα συγκλονιστικό μονόπετρο (άνθρωποι είμαστε και λυγίζουμε) και τώρα ετοιμάζονται για τη μεγάλη μέρα.

Το ζευγάρι έδωσε μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους και οι τρυφερές δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης αποδεικνύουν ότι μάλλον αυτός ο έρωτας δεν είχε κάνει τον κύκλο του. Τώρα μαθαίνουμε πώς νιώθει για όλο αυτό η πρώην σύζυγος του Ben Affleck, Jennifer Garner.

Η ηθοποιός και μητέρα των 3 παιδιών του, ερωτάται πάντα για τις νέες σχέσεις του Ben, πράγμα που λες και άβολο. Ωστόσο, αυτήν τη φορά, δεν έδωσε κάποια συνέντευξη για να πει τη γνώμη της για την απόφαση του πρώην συζύγου της. Σύμφωνα με άνθρωπο του περιβάλλοντός της, «η Jen είναι χαρούμενη για τον γάμο των Bennifer και αναγνωρίζει τη θετική επιρροή της Lopez στον Affleck». Μία ανάλογη αντίδραση είχε και όταν πρωτομάθαμε για την επανασύνδεση πριν από έναν χρόνο περίπου.

Αυτό που ενδιαφέρει την Garner περισσότερο, είναι το πόσο καλός πατέρας είναι με τη 16χρονη Violet, τη 13χρονη Seraphina και τον 10χρονο Samuel. Η ίδια εξάλλου δήλωνε στο παρελθόν ότι το δύσκολο κομμάτι του διαζυγίου τους ήταν το πώς θα είναι τα πράγματα με τα παιδιά. «Όταν ήταν πιο μικρά, έβλεπαν σοκαριστικές εικόνες σε εξώφυλλα περιοδικών για εμάς. Και εγώ τους έλεγα ότι η μαμά και ο μπαμπάς θα τους εξηγήσουν τα πάντα. Θα επεξεργαστούμε μαζί τα τρομακτικά συναισθήματα που αναδύονται».

Ο γάμος τους τελείωσε το 2015, μετά από 10 χρόνια, και το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε το 2018. Τα παιδιά του Affleck και της Lopez ήρθαν πιο κοντά το περασμένο Halloween, πήγαν μαζί για trick or treat και τους συνόδευσε και η Jennifer Garner για ένα to know us better. Και κρίνοντας από την εξέλιξη της σχέσης, τα πράγματα πήγαν καλά. Η Garner πάντως, κρατά την προσωπική της ζωή ιδιωτική και αποφεύγει τις φωτογραφίες στα social media.