Zendaya - Tom Holland: Αυτή η γλυκιά στιγμή τους, θα σας φτιάξει την εβδομάδα

Το ζευγάρι που δεν ξέρατε ότι θέλετε στη ζωή σας

Την περασμένη εβδομάδα, είχαμε γράψει πως αν ο σύντροφός σας δε σας κοιτάζει όπως ο Pete Davidson την Kim Kardashian, ήρθε η ώρα να χωρίσετε. Τώρα, ένα διαφορετικό αλλά εξίσου iconic ζευγάρι, ανεβάζει τον πήχη ακόμη ψηλότερα: Ο Tom Holland και η Zendaya, φυσικά.

Στην πρεμιέρα του Spider-Man: No Way Home, εκείνος σταμάτησε συνέντευξη μόνο και μόνο επειδή ήθελε να τη δει να περπατά στο κόκκινο χαλί. Αν ακόμη δεν λιώσατε, viral βίντεο που φέρνει την άνοιξη αυτήν τη συννεφιασμένη μέρα, τον δείχνει να της ψιθυρίζει πόσο όμορφη είναι και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. «Είσαι πανέμορφη, αγάπη μου», της είπε, όχι μία αλλά δύο φορές.

Το απόσπασμα που έχει κάνει τον γύρο του Twitter είναι ό,τι πιο γλυκό θα δείτε σήμερα (και, πιθανότατα, όλη την εβδομάδα).

TOM HOLLAND JUST LOOKED AT ZENDAYA AND SAID “you look so beautiful darling” AND SHE RESPONDED “so do you” BSXJDJXJJDJC i’m done for. pic.twitter.com/fGbUdjCJ99