Η Jennifer Aniston αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο περιοδικό People, ότι υποφέρει από διαταραχές ύπνου εδώ και δεκαετίες.

Η Jennifer Aniston αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια με τον ύπνο της, εξηγώντας πώς ξεκίνησαν όλα. Η αϋπνία από το στρες αλλά και η υπνοβασία ήταν μερικές από τις κυριότερες διαταραχές του ύπνου της.

Η 53χρονη ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι ξεκίνησε κάπου στην ηλικία των 30 ετών, ίσως και νωρίτερα, αλλά όταν είσαι νεότερος, δεν παρατηρείς τα σημάδια που αφήνει στον οργανισμό σου η έλλειψη ύπνου», είπε στη συνέντευξη στο People, ενώ πρόσθεσε: «Ξεκίνησε σαν κάτι που απλά το αποδεχόμουν και ξαφνικά άρχισα να συνειδητοποιώ τα αποτελέσματα στην καθημερινότητά μου, στη δουλειά μου, στο μυαλό, τη φυσική μου κατάσταση».

Όπως εξήγησε στη συνέχεια, είχε μία συνήθεια, την οποία χαρακτήρισε μάλιστα «καταστροφική» για τον ύπνο της. Κοιτούσε μονίμως το ρολόι της. «Πήγαινα για ύπνο κι έφτανα να κοιτάω συνεχώς το ρολόι απέναντί μου, με αποτέλεσμα να σκέφτομαι συνεχώς πόσες ώρες ύπνου μου έχουν απομείνει».

Τελικά, το πρόβλημά της συνεχιζόταν για χρόνια, μέχρι που αποφάσισε να ζητήσει ιατρική βοήθεια. Βέβαια, εξηγεί πως ακόμα και σήμερα, εξακολουθεί μερικές φορές να αντιμετωπίζει προβλήματα στον ύπνο της, όμως προσπαθεί να βρίσκει λύσεις. Μάλιστα, πολλές φορές κατά το παρελθόν η ηθοποιός υπνοβατούσε αλλά πλέον έχει απαλλαγεί από αυτή τη συνήθεια.

Σχετικά με όσα έχουν αλλάξει στη ζωή της, αναφέρει: «Κατέληξα να παλεύω με την αϋπνία μου διαρκώς. Πλέον, έχω βρει μια ρουτίνα που με βοηθά να χαλαρώνω. Δίνω χρόνο στον εαυτό μου και κάνω γιόγκα. Επίσης, ποτέ δεν παίρνω το τηλέφωνό μου στο υπνοδωμάτιο. Την έχω καταργήσει αυτή την κακιά συνήθεια».

