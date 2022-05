«Ένας από τους λόγους που χαίρομαι που είμαι παρουσιάστρια, είναι το ότι είμαι single. Και έχω ακούσει ότι το SNL είναι τέλειο μέρος για να βρεις τον έρωτα»

Η Selena Gomez παρουσίασε το Saturday Night Live για πρώτη φορά και τα πήγε περίφημα. Ξεκίνησε τη βραδιά με έναν μονόλογο στον οποίο αυτοσαρκάστηκε, αναφέρθηκε στην ερωτική της ζωή και τη νιώσαμε λίγο πιο φίλη μας.

«Ένας από τους λόγους που χαίρομαι που είμαι παρουσιάστρια, είναι το ότι είμαι single. Και έχω ακούσει ότι το SNL είναι τέλειο μέρος για να βρεις τον έρωτα», είπε, και πώς να την αδικήσουμε; Από την Emma Stone, μέχρι τη Scarlett Johansson και την Kim Kardashian, πολλές την επιβεβαιώνουν.

Η Selena είναι αποφασισμένη να μπει σε σχέση, κουράστηκε. «Θέλω απλώς να το πω στο Σύμπαν ότι κάνω manifesting για τον έρωτα. Θα ήθελα να πω ότι αναζητώ την αδελφή ψυχή μου αλλά, εδώ που φτάσαμε, τους δέχομαι όλους».

Συνέχισε με μία μίμηση της «πιο παλιάς φίλης» της, τη Miley Cyrus, από την οποία ζήτησε συμβουλές, ενώ πρωταγωνίστησε σε μία σειρά από σκετς – ναι, σαν της Kim που ντύθηκε Jasmine και του Pete που ήταν ο Aladdin της. Ένα από αυτά, επικεντρωνόταν στις κούκλες Bratz, κι ένα ακόμη, στο cast μιας ιρλανδικής παράστασης, το οποίο είχε κολλήσει Covid.

Παρότι ήταν η πρώτη της φορά ως παρουσιάστρια, η Selena είχε εμφανιστεί ως guest του SNL, πίσω στο 2016. Ερμήνευσε τις τότε επιτυχίες της, Good for You και Same Old Love, ενώ επέστρεψε στη σκηνή λίγο μετά για το Hands to Myself.