Η Kourtney Kardashian και ο Travis Barker επιτέλους παντρεύτηκαν

Ο επίσημος γάμος έγινε, επιτέλους, και μπορούμε να ηρεμήσουμε

H Kourtney Kardashian και ο Travis Barker επιτέλους παντρεύτηκαν, σε μία τελετή που ήταν ταυτόχρονα όσα περιμέναμε, αλλά και τίποτα από αυτά. Για μία ακόμη φορά, το ζευγάρι προσπάθησε να φανεί εναλλακτικό και, για μία ακόμη φορά, δε θα το κρίνουμε.

Ο γάμος τους έγινε στο δικαστήριο της Santa Barbara, με μάρτυρες τον πατέρα του Barker, Randy, και τη γιαγιά της Kardashian, Mary Jo “MJ” Campbell. Στη συνέχεια, μπήκαν στο μαύρο κάμπριο αυτοκίνητό τους, το οποίο είχε κρεμασμένη την πινακίδα «JUST MARRIED» στο πίσω μέρος.

PSA 🚨 Kourtney Kardashian and Travis Barker have officially tied the knot in Santa Barbra 💍🥺💖 pic.twitter.com/6uceYqF8Fh