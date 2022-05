H Billie Eilish για τη ζωή με σύνδρομο Tourette: «Είναι εξαντλητικό»

Η Billie Eilish διαγνώστηκε με το σύνδρομο στα 11 της

Η Billie Eilish κατά καιρούς, έχει μιλήσει ανοιχτά για διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη ζωή και την ψυχική της υγεία. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει δώσει ηχηρό μήνυμα κατά του body shaming ενώ αυτή τη φορά αποφάσισε να μιλήσει με ειλικρίνεια για ένα ακόμη δύσκολο κεφάλαιο της ζωής της.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στo "My Next Guest Needs No Introduction" του David Letterman στο Netflix, η 20χρονη star μίλησε για ένα θέμα στο οποίο ουσιαστικά αναφέρεται σπάνια σε συνεντεύξεις της: Τη ζωή της με το σύνδρομο Tourette ενώ συνολικά χαρακτήρισε την εμπειρία «εξαντλητική».

Η διάγνωση έγινε σε μικρή ηλικία και συγκεκριμένα στα 11 της και όπως δήλωσε η ίδια, δεν σκόπευε να μιλήσει ανοιχτά γι' αυτό αν δεν είχε προκύψει από μόνος του. Η ίδια αναγκάστηκε να το αποκαλύψει όταν μία αλλαγή στον φωτισμό του πλατό προκάλεσε ένα από τα τικ της.

«Αν με βιντεοσκοπήσετε για αρκετή ώρα, θα δείτε πολλά τικ», είπε η Eilish ενώ πρόσθεσε:

«Δεν με νοιάζει. Είναι πραγματικά περίεργο, δεν έχω μιλήσει καθόλου γι’ αυτό. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος με τον οποίο αντιδρούν οι άνθρωποι είναι να γελούν, επειδή νομίζουν ότι προσπαθώ να είμαι αστεία. Νομίζουν ότι κάνω τα τικ για πλάκα. Και πάντα με προσβάλλει απίστευτα αυτό».

«Αυτό που είναι αστείο είναι ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι το έχουν και δεν θα το καταλάβαινες ποτέ. Μερικοί καλλιτέχνες επικοινώνησαν μαζί μου και είπαν: "Στην πραγματικότητα είχα πάντα Tourette". Και δεν πρόκειται να αποκαλύψω ποιοι είναι, γιατί δεν θέλουν να μιλήσουν γι’ αυτό, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον για εμένα. Έλεγα: "Αλήθεια; Τι;"».

Όπως σχολίασε στον Letterman: «Εύχομαι να μην επιδεινωθεί». Το συγκεκριμένο σύνδρομο αποτελεί μια χρόνια διαταραχή, το βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι η ύπαρξη πολλαπλών τικ. Αφορά περίπου το 0.3- 1% του πληθυσμού ενώ εκτιμάται ότι είναι 3-4 φορές πιο συχνό στα αγόρια και ξεκινά τυπικά κατά την παιδική ηλικία.