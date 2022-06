Hautes Grecians 2022: Οι επώνυμοι που τίμησαν τον σπουδαίο θεσμό της ελληνικής Υψηλής Ραπτικής

Μία λαμπερή βραδιά γεμάτη glam, μόδα και εκλεκτούς καλεσμένους

Την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022, ο μεγαλύτερος θεσμός υψηλής ραπτικής της Ελλάδας επέστρεψε για 4η χρονιά και γέμισε τον Πειραιά με λάμψη, στιλ και υπέροχες παρουσίες, στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ.

Οι καταξιωμένοι σχεδιαστές που συμμετείχαν ήταν οι: Sotiris Georgiou, 240791ek by Eleni Kavvada, Deux Hommes, Atelier Loukia και ένα αφιέρωμα στη Sophia Kokosalaki, από τον fashion expert Μιχάλη Πάντο. Το catwalk ήταν εντυπωσιακό, με τα μοντέλα να περπατούν πλάι στη θάλασσα, η οποία ήταν και το κεντρικό στοιχείο του φετινού event. Η conceptual artist & designer Caroline Rovithi, δημιούργησε live ένα έργο τέχνης λίγο πριν την έναρξη του runway, το οποίο έδωσε την τελική πινελιά σε ένα ονειρεμένο σκηνικό.

Δημήτρης Αλεξάκης, Γρηγόρης Τριανταφύλλου, Μαρίνα Καρελλα,Tζένη Μπαλατσινού, Ελένη Καββάδα, Σωτήρης Γεωργίου

Αμέσως μετά, ακολούθησε after party, με τους καλεσμένους να απολαμβάνουν sweet shots δια χειρός του pastry chef Μπάμπη Ζιντίλη και της ομάδας του, από το Σουίτ by Babis Zidilis και υπέροχα τζιν κοκτέιλ από το The Botanist Islay Gin, ένα προϊόν με γευστική πολυπλοκότητα, που αναδεικνύει τη βοτανική κληρονομιά της νήσου Islay και τον πρωτοπόρο χαρακτήρα του αποστακτηρίου Bruichladdich όπου παράγεται.

Ας δούμε τις λαμπερές παρουσίες που τίμησαν με την παρουσία τους την Τζένη Μπαλατσινού και την ομάδα της, σε μία βραδιά που ήταν εξ ολοκλήρου αφιερωμένη σε φιλανθρωπικό σκοπό. H φετινή διοργάνωση του Hautes Grecians στήριξε τους σκοπούς του ELIZA (Εταιρία κατά της Παιδικής Κακοποίησης), δίνοντας όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια που πωλήθηκαν προς ενίσχυση του έργου του σωματείου.

Τζένη Μπαλατσινού, Deux Hommes

Μαρίνα Καρελλα, Τζένη Μπαλατσινού, Πρίγκηπας Μιχαήλ

Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, Γρηγόρης Τριανταφύλλου, Τζένη Μπαλατσινού, Σωτήρης Γεωργίου

Βασίλης Κικίλιας, Τζένη Μπαλατσινού

Τζένη Μπαλατσινού, Στέλιος Παρλιάρος

Νικόλ Παναγιώτου, Αθηνά Οικονομάκου, Τζένη Μπαλατσινού, Μαρία Κωνσταντάκη