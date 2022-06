O Bill Cosby κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης στην έπαυλη του Playboy

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 84χρονο κωμικό για τη σεξουαλική κακοποίηση της Judy Huth στα 16 της το 1975

Μετά από μια δίκη που κράτησε σχεδόν έναν μήνα, ο Bill Cosby κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο του Los Angeles για τη σεξουαλική κακοποίηση μιας γυναίκας, της Judy Huth στην Playboy Mansion το 1975 όσο εκείνη ήταν έφηβη. Η απόφαση λυτρώνει πολλά από τα προηγούμενα θύματα που τον είχαν κατηγορήσει αλλά δεν δικαιώθηκαν ποτέ.

Οι ένορκοι όρισαν για την 64χρονη σήμερα Huth, αποζημίωση ύψους 500.000 δολαρίων. Όπως αποδείχθηκε, ο 84χρονος κωμικός προχώρησε σε σεξουαλική βία απέναντι στο ανήλικο τότε θύμα. Η απόφαση πιστοποιεί για μία ακόμη φορά την ενοχή του Cosby καθώς εδώ και πάνω από 5 δεκαετίες, περισσότερες από 50 γυναίκες τον έχουν κατηγορήσει για βιασμό.

