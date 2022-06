Η Natalie Portman μιλά για τη μεταμόρφωση σε Mighty Thor και γιατί θέλησε να φτιάξει τη δική της ποδοσφαιρική ομάδα

Με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας Thor: Love and Thunder, η Natalie Portman μίλησε στο Variety για την προετοιμασία της για τον ρόλο της Mighty Thor, το νέο της πρότζεκτ Lady in the Lake και τη δημιουργία της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας Angel City F.C.

Στις 7 Ιουλίου έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες η νέα ταινία της Marvel με τίτλο Thor: Love and Thunder, σε σκηνοθεσία Taika Waititi. Στον κόσμο του Thor επιστρέφει και η αστροφυσικός Jane Foster, αυτήν τη φορά ως Mighty Thor καθώς είναι πλέον άξια να κρατήσει το μυθικό σφυρί Mjolnir. Ο ρόλος ήταν πολύ διαφορετικός από αυτό που η Natalie Portman έχει συνηθίσει· στα 30 χρόνια που βρίσκεται στον χώρο του κινηματογράφου, είναι πάντα μικρή, petite και πολλές φορές η μόνη γυναίκα.

Thor: Love and Thunder

«Στο Black Swan μου ζήτησαν να γίνω όσο μικρότερη γίνεται» είπε η Portman στο Variety. «Εδώ μου ζήτησαν να γίνω όσο μεγαλύτερη μπορώ. Ήταν μια υπέροχη δοκιμασία - αλλά και ψυχική κατάσταση για μένα ως γυναίκα». Από το φθινόπωρο το 2020 και για τους 10 επόμενους μήνες, η Portman συνεργάστηκε με γυμναστή για να χτίσει το σώμα της Mighty Thor. Σε φωτογραφίες που διέρρευσαν από τα γυρίσματα της ταινίας, η αλλαγή είναι μεγάλη. Για την Portman, η όλη εμπειρία ήταν καθοριστική.

«Όταν είδα τις αντιδράσεις και το πώς είναι να σε αντιμετωπίζουν ως μεγάλη, κατάλαβα πόσο διαφορετικό είναι να βιώνεις τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Επειδή είμαι μικρόσωμη -κι επειδή ξεκίνησα όταν ήμουν παιδί- πολλές φορές νιώθω μικρότερη, μικρή γενικώς, χαριτωμένη. Και γι’αυτό παρουσιάζω κι εγώ τον εαυτό μου έτσι». Για τις ανάγκες της ταινίας, η Portman έπρεπε να δίνει την εντύπωση πως έχει ύψος 2 μέτρα, περίπου όσο και ο συμπρωταγωνιστής της Chris Hemsworth. Για να το πετύχουν αυτό, οι υπεύθυνοι για τα σκηνικά έχτιζαν για κάθε σκηνή μια πλατφόρμα στα σημεία όπου θα περπατούσε και θα στεκόταν η Mighty Thor.

Υπάρχει μια ακόμα πτυχή του ρόλου η οποία έχει προβληματίσει πολύ την Portman και το σκηνοθέτη: στα κόμικ, η Jane Foster έχει καρκίνο του μαστού. Όταν σηκώνει το σφυρί και μεταμορφώνεται στο alter ego της, τη Mighty Thor, το σώμα της καταστρέφει τη θεραπεία και το γεγονός ότι είναι υπερηρωίδα ουσιαστικά τη σκοτώνει. Ούτε η ηθοποιός ούτε ο σκηνοθέτης έχει αποκαλύψει αν το ίδιο θα συμβεί και στην ταινία. Ο Waititi επέμενε μάλιστα μέχρι πρόσφατα ότι δεν ήξερε, μιας και οι ταινίες της Marvel μπορεί να αλλάξουν ακόμα και στη φάση του post-production. Ούτε η Portman δίνει μια ξεκάθαρη απάντηση και μιλάει για τη διττή φύση της Jane, αλλά και για το γεγονός ότι η ζωή ως υπερήρωας μπορεί να σε κάνει να αναθεωρήσεις το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.

Lady in the Lake

Αυτήν τη στιγμή, η Portman βρίσκεται στη Βαλτιμόρη για τα γυρίσματα της σειράς Lady in the Lake, στην οποία είναι παραγωγός και πρωταγωνίστρια. Σε αυτό το πρότζεκτ παίζει το ρόλο της Maddie Schwartz, μιας Εβραίας νοικοκυράς που αφήνει την οικογένειά της για να γίνει ερευνητική δημοσιογράφος και ερευνά την υπόθεση της δολοφονίας της Cleo Sherwood, μιας μαύρης ακτιβίστριας που βρίσκεται πνιγμένη σε ένα πάρκο. Για την Portman, ο ρόλος είναι μια ευκαιρία να μάθει περισσότερα για τις ρίζες της, καθώς η γιαγιά της άνηκε στην εβραϊκή κοινότητα της Βαλτιμόρης τη δεκαετία του 1960, αλλά και να εξερευνήσει έναν αδαή χαρακτήρα με καλές προθέσεις. «Μπορεί να βιώνεις την καταπίεση και πάλι να μην καταλαβαίνεις πώς εσύ καταπιέζεις κάποιον άλλο» λέει. «Είναι η τραγωδια του να είσαι καταπιεσμένος και τύραννος».

Η παραγωγή της σειράς είναι δείγμα της δέσμευσης της Portman να κάνει περισσότερα για το #MeToo και τη φυλετική ισότητα, να προσλάβει περισσότερα άτομα από διαφορετικά background στο cast και στο συνεργείο. «Αυτό είναι το καλύτερο κινηματογραφικό συνεργείο με το οποίο έχω δουλέψει αλλά, παρόλο που είναι το πιο diverse από κάθε άλλη ταινία στην οποία έχω δουλέψει, έχουμε ακόμα πολλή δουλειά αν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο που αντιπροσωπεύει πραγματικά την κοινωνία στην οποία ζούμε», είπε.

Angel City F.C.

Αν και η Portman είναι μία από τις μεγαλύτερες υποστηρίκτριες του equal pay στον κινηματογράφο, ο ακτιβισμός της εκτείνεται και σε ένα εντελώς διαφορετικό χώρο, αυτόν το γυναικείου ποδοσφαίρου. «Σπάνια έχεις μια τόσο άμεση σύγκριση, με ανθρώπους να κάνουν το ίδιο ακριβώς πράγμα, με τον ίδιο εργοδότη και με ξεκάθαρη επιτυχία ή αποτυχία» είπε σχετικά με την υπόθεση equal pay ανάμεσα στη γυναικεία και την ανδρική εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ. «Μπορείς να δεις ποιος κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο, ποιος δεν κέρδισε, πόσοι αγώνες, πόσα γκολ. Τα στατιστικά κάνουν τη σύγκριση αντικειμενική».

Η ίδια αποδίδει το ενδιαφέρον της για το ποδόσφαιρο σε ένα ακόμη περιστατικό: το 2015, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικείου Ποδοσφαίρου, είδε το γιο της να παρακολουθεί τους αγώνες με αναπόσπαστο ενδιαφέρον. «Για κάποιο λόγο πίστευα ότι, μόλις καταλάβαινε ότι έπαιζαν γυναίκες, θα σταματούσε να βλέπει, αλλά δεν έκανε καμία διαφορά. Ένα παιδί που αγαπά το άθλημα θέλει να δει καλούς παίκτες» λέει.« Όλη μου τη ζωή πίστευα ότι με ενδιέφερε να βλέπω ανδρικό μπάσκετ, ανδρικό baseball, ανδρικό football και ποδόσφαιρο. Και αυτό ισχύει. Όντως μου αρέσει να βλέπω καλούς παίκτες να αγωνίζονται στο άθλημά τους, ανεξαρτήτως όμως φύλου. Γιατί ένας άντρας να μη θέλει να παρακολουθήσει έναν αγώνα γιατί αγωνίζονται γυναίκες;» αναρωτιέται.

Το 2018 η Portman γνώρισε τυχαία την Kara Nortman, επενδύτρια γνωστή για την προσπάθειά της να προωθήσει εταιρείες με γυναίκες στην ηγεσία τους, σε ένα event για γυναίκες ακτιβίστριες. Οι δυο τους συναντήθηκαν, ανακάλυψαν το κοινό τους ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο και την ισότητα των φύλων και μαζί με τη Julie Uhrman κα τον επενδυτή Alexis Ohanian ίδρυσαν την ομάδα Angel City F.C. Η ομάδα ιδιοκτησίας του σωματείου αποτελείται στην πλειοψηφία της από γυναίκες, ανάμεσά τους και 12 πρώην παίκτριες της γυναικείας εθνικής ποδοσφαίρου των ΗΠΑ. Η ομάδα έχει ήδη πουλήσει 16.000 εισιτήρια διαρκείας και έχει συγκεντρώσει 43 εκατομμύρια δολάρια σε χορηγίες.

Η εμπειρία του να κάνει τις αξίες της πράξη μέσω της Angel City έχει κάνει την Portman να αναθεωρήσει τις δικές της φιλοδοξίες. «Ξέρω ότι δεν μπορώ απλώς να φτιάχνω ένα πρότζεκτ, να το αφήνω και να προχωράω στο επόμενο» λέει. «Πρέπει να συνεχίσω να επενδύω προσοχή και χρόνο και αγάπη σε αυτό. Με κάνει να αναρωτιέμαι όμως τι άλλο θα μπορούσα να κάνω από όσα μου φαίνονται τώρα αδύνατα, τι θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε ή να δημιουργήσουμε».

Η Nortman, συνέταιρος της Portman στην ποδοσφαιρική ομάδα δεν εκπλήσσεται καθόλου από την αφοσίωση της ηθοποιού σε κάθε της εγχείρημα. «Λέω συνέχεια στη Natalie ότι είναι όσο αθλήτρια είμαστε και οι υπόλοιποι. Εγώ τη βλέπω πάντα σαν την Thor», λέει.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ.