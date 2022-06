«Λοιπόν, ναι, είμαι διαλυμένη για την -γεμάτη όρεξη- έφηβη, που δεν θα μπορέσει να τελειώσει το σχολείο ή να ζήσει τη ζωή που θέλει επειδή το κράτος της ελέγχει τις αναπαραγωγικές της αποφάσεις», έγραψε η Michelle Obama

Μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που βάζει τέλος στην άμβλωση, πολλοί stars τοποθετήθηκαν ανοιχτά στα social media, εκφράζοντας την αποστροφή, την αγανάκτηση και την οργή τους για την επίσημη ακύρωση του νόμου Roe v. Wade.

Η Kim Kardashian περιγράφει την κατάσταση μέσα από τα παρακάτω δυνατά λόγια: «Στην Αμερική, τα όπλα έχουν περισσότερα δικαιώματα από τις γυναίκες», δημοσιεύοντας παράλληλα το post των NY Times και τη δήλωση της Michelle Obama.

H Michelle Obama έκανε ένα ακόμη συγκλονιστικό post, περιγράφοντας μοναδικά όσα τραγικά εκτυλίσσονται στις ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες. Μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Λοιπόν, ναι, είμαι διαλυμένη για την -γεμάτη όρεξη- έφηβη, που δεν θα μπορέσει να τελειώσει το σχολείο ή να ζήσει τη ζωή που θέλει επειδή το κράτος της ελέγχει τις αναπαραγωγικές της αποφάσεις· για τη μητέρα μιας μη βιώσιμης εγκυμοσύνης, που είναι πλέον αναγκασμένη να τερματίσει αυτή την εγκυμοσύνη· για τους γονείς που βλέπουν το μέλλον του παιδιού τους να εξανεμίζεται μπροστά στα μάτια τους· για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που δεν μπορούν πλέον να τους βοηθήσουν χωρίς να κινδυνεύουν με φυλάκιση».

Η Taylor Swift αναδημοσίευσε όσα έγραψε η Michelle Obama και δήλωσε τρομοκρατημένη. Στην ανάρτησή της, η γνωστή τραγουδίστρια έγραψε:

«Είμαι απολύτως τρομοκρατημένη που είμαστε εδώ, που μετά από τόσες δεκαετίες ανθρώπων που αγωνίστηκαν για τα δικαιώματα των γυναικών στο σώμα τους, η σημερινή απόφαση μας απογύμνωσε από αυτό».

O Harry Styles έγραψε σε story:

«Είμαι απόλυτα συντετριμμένος για τον λαό της Αμερικής σήμερα. Δείτε τους φίλους σας. Φροντίστε ο ένας τον άλλον. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό και ο αγώνας μόλις αρχίζει. Μια πραγματικά σκοτεινή μέρα για την Αμερική».

Η Selena Gomez, από τη μεριά της, έκανε μία ανάρτηση στην οποία προτρέπει τους εκατομμύρια followers της να υποστηρίξουν μία οργάνωση για την προγραμματισμένη γονιμοποίηση, ενώ σημειώνει:

«Το να βλέπεις τα Συνταγματικά μας δικαιώματα να απογυμνώνονται από εμάς είναι τρομακτικό. Μία γυναίκα θα πρέπει να έχει το δικαίωμα της επιλογής του τι θέλει να κάνει με το σώμα της. Εδώ τελειώνει η ιστορία»

Ο Danny DeVito εξέφρασε με λακωνικό τρόπο την απογοήτευσή του, λίγο μετά την απόφαση η οποία γυρίζει τις ΗΠΑ μισό αιώνα πίσω. «Ανώτατο Δικαστήριο του κ….ου», ανέφερε χλευαστικά στο Twitter.

Η ηθοποιός Jamie Lee Curtis δημοσίευσε ένα ροζ τετράγωνο στο Instagram, γράφοντας: «Ως ΜΗΤΕΡΑ δύο παιδιών που γεννήθηκαν από άλλες γυναίκες που ΕΠΕΛΕΞΑΝ να τα κρατήσουν μέσα τους, κάτι που μου επέτρεψε να γίνω μητέρα, αυτή τη στιγμή, περισσότερο από ποτέ. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να προστατεύσω τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ των κοριτσιών μου να κάνουν οποιαδήποτε ΕΠΙΛΟΓΗ αφορά το σώμα τους με το δικό τους μυαλό και χωρίς ΚΑΜΙΑ κυβερνητική επιρροή ή περιορισμό».

O Mark Ruffalo σχολίασε: «Αυτό το έθνος ιδρύθηκε με τη διάκριση μεταξύ εκκλησίας και κράτους. Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει πλέον καταστεί παράνομο με την καταστροφή αυτής της διάκρισης και μετατράπηκε σε πολιτικό όργανο της θρησκευτικής δεξιάς. Θα πρέπει να αγωνιστούμε για τις ιδρυτικές αρχές του έθνους μας»