Στο νοσοκομείο εσπευσμένα ο Travis Barker- Η 16χρονη κόρη του ζήτησε από τους fans της να «προσευχηθούν» για εκείνον

Στο πλευρό του, προς το Ιατρικό Κέντρο Cedars-Sinai στο Los Angeles της California, η Kourtney Kardashian

Ο Travis Barker μεταφέρθηκε με φορείο στο νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό του την Kourtney. Από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social, ο Barker φαίνεται ξαπλωμένος σε φορείο ενώ η σύζυγός του, τον ακολουθούσε με τα πόδια. Δίπλα τους, βρισκόταν και η ομάδα ασφαλείας τους.

Λίγο αφότου η είδηση έγινε γνωστή στα ξένα μέρα, η 16χρονη κόρη του Travis, Alabama, ζήτησε από το κοινό της στο Instagram να «προσευχηθεί» για τον πατέρα της ενώ δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμη τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία του.

Να σημειωθεί ότι ο Travis πήγε μαζί με την Kourtney για πρώτη φορά σε νοσοκομείο του West Hills την Τρίτη για κάποιο πρόβλημα υγείας που παρουσίασε ο μουσικός. Εκεί οι γιατροί έκριναν ότι ο Barker έπρεπε να μεταφερθεί εκτάκτως στο Cedars-Sinai.

As #TravisBarker was rushed to hospital, #KourtneyKardashian was right by his side. https://t.co/az4al2SVrV