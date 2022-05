Kourtney Kardashian- Travis Barker: Παντρεύτηκαν ξανά στο Πορτοφίνο

Η ρομαντική τελετή του ζευγαριού αυτή τη φορά έγινε στην Ιταλία

Η Kourtney Kardashian και ο Travis Barker φαίνεται πως δεν χορταίνουν να παντρεύονται αφού αυτή είναι η τρίτη φορά που το κάνουν. Η λαμπερή γαμήλια τελετή έγινε στο Πορτοφίνο όπου η Kourtney εμφανίστηκε με ένα κοντό νυφικό με ένα πολύ μακρύ πέπλο Dolce & Gabbana. Φυσικά στο πλευρό της είχε τη μητέρα της Kris Jenner, η οποία επέλεξε ένα μπεζ φόρεμα με φτερά.

Ο Travis την περίμενε, φορώντας ένα σκούρο κοστούμι Dolce & Gabbana και λευκό πουκάμισο, έχοντας ένα λευκό τριαντάφυλλο στο πέτο.

H πρώτη φορά που οι δυο τους παντρεύτηκαν, ήταν στις 4 Απριλίου, όταν και ενώθηκαν σε παρεκκλήσι γάμου του Las Vegas. Στις 15 Μαΐου, το ζευγάρι παντρεύτηκε νόμιμα στην Καλιφόρνια ενώ ξένες πηγές ανέφεραν ότι ο γάμος έγινε στα πλαίσια της προετοιμασίας για την τελετή στην Ιταλία, προκειμένου να είναι σίγουροι ότι ο γάμος είναι νόμιμος.

Τον Μάη, το ζευγάρι προσπάθησε να φανεί εναλλακτικό και, για μία ακόμη φορά, δε θα το κρίνουμε. Ο γάμος τους έγινε στο δικαστήριο της Santa Barbara, με μάρτυρες τον πατέρα του Barker, Randy, και τη γιαγιά της Kardashian, Mary Jo “MJ” Campbell. Στη συνέχεια, μπήκαν στο μαύρο κάμπριο αυτοκίνητό τους, το οποίο είχε κρεμασμένη την πινακίδα «JUST MARRIED» στο πίσω μέρος.

Οι νεόνυμφοι μας είχαν παραπλανήσει στο παρελθόν, κάνοντάς μας να πιστέψουμε ότι παντρεύτηκαν στο Las Vegas, αλλά δε μας ξεγέλασαν. Επιβεβαίωσαν ότι τίποτα δεν ήταν επίσημο, καθώς δεν είχαν βγάλει άδειες γάμου.

