Η Maya Hawke είπε ότι η έκτρωση της Uma Thurman είναι ο λόγος που γεννήθηκε

H ηθοποιός του "Stranger Things" μίλησε ανοιχτά στον Jimmy Fallon για το πώς η πρόσβαση στην ασφαλή άμβλωση επηρέασε σημαντικά την οικογένειά της

Ο νόμος Roe v. Wade ακυρώθηκε κι επίσημα την προηγούμενη εβδομάδα, βάζοντας τέλος στο δικαίωμα στην άμβλωση, και πολλοί celebrities σχολίασαν ανοιχτά την απόφαση που επιστρέφει τις γυναίκες στο 1973. Ανάμεσά τους, η Maya Hawke, η οποία εξομολογήθηκε πρόσφατα πώς το δικαίωμα και η ασφαλής πρόσβαση στην άμβλωση επηρέασε ολόκληρη την οικογένειά της και ειδικά τους γονείς της, Uma Thurman και Ethan Hawke.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο The Tonight Show with Jimmy Fallon, η Maya σχολίασε την απόφαση που αφαιρεί το δικαίωμα μιας γυναίκας στην άμβλωση. «Πριν έρθω εδώ, τηλεφώνησα στη μαμά μου για να της ζητήσω συμβουλές». Οι δυο τους άρχισαν να μιλούν για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και το άρθρο γνώμης που δημοσίευσε η Washinghton Post και είχε γράψει η μαμά της μερικούς μήνες νωρίτερα για τον νόμο των αμβλώσεων στο Τέξας.

.@mayahawke responds to the Supreme Court's decision to overturn Roe v. Wade. #FallonTonight pic.twitter.com/6vfd82OR5V