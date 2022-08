Μέθοδος Kaizen: Το ψυχολογικό trick για να πετύχουμε τις αλλαγές που θέλουμε στη ζωή μας

To ψυχολογικό trick που μεταμορφώνει τη ζωή μας, ξεκινάει από baby steps

Όταν έρχεται η στιγμή αλλάξουμε κάτι στην καθημερινότητά μας, απογοητευόμαστε από την προσπάθεια γιατί συνήθως μένει στη μέση. Μπορεί να θέλουμε να αθλούμαστε περισσότερο, να τρώμε πιο υγιεινά, να κόψουμε το κάπνισμα... Κι ενώ το παίρνουμε στην αρχή πολύ ζεστά, πάντα υπάρχει η περίπτωση να σταματήσουμε να προσπαθούμε στα μισά της διαδρομής.

Η λύση σύμφωνα με τους ειδικούς για να τα καταφέρουμε, κρύβεται πίσω από τη μέθοδο Kaizen. Αν αναρωτιέστε τι είναι, πρόκειται για μια ιαπωνική μέθοδο που ενισχύει σταδιακά τη βελτίωση και στηρίζεται σε μία πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφία που δεν είναι άλλη από το ότι οι μικρές αλλαγές φέρνουν τις μεγάλες.

The Japanese philosophy of Kaizen can reinvent your daily routine https://t.co/WHt2QvBj02

Ξεκινώντας με μικρά αλλά σωστά βήματα, η αλλαγή που ονειρευόμαστε μπορεί να έρθει αρκεί η προσπάθεια να γίνεται καθημερινά και συστηματικά. Σημασία έχει να μην τα παρατήσουμε. Αυτό που ουσιαστικά προτείνει η συγκεκριμένη πρακτική είναι να δεσμευτούμε ότι δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια ακόμη κι αν όλα συνωμοτούν εναντίον μας.

Δεν χρειάζεται το πρόγραμμα να είναι αυστηρό για να πετύχουμε την αλλαγή που θέλουμε. Η μέθοδος Kaizen δεν απαιτεί πολύ χρόνο από τη ζωή μας.

Αντίθετα, προσαρμόζεται και συνηθίζει πιο εύκολα τα νέα δεδομένα που οδεύουν προς την αυτοβελτίωση. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε 5' καθημερινή άσκηση, 1' διαλογισμό, να συμμαζέψετε για λίγα λεπτά μόνο το σπίτι σας, να κοιμηθείτε 10' παραπάνω από το καθιερωμένο.

Kaizen is a Japanese philosophy that sees improvement in productivity as a gradual and methodical process. This principle of continuous improvement can make a huge difference to the efficiency of your business. https://t.co/p9uHtqi3IQ