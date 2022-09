Βασίλισσα Ελισάβετ: 10 άγνωστα facts για τη ζωή της

Η Ελισάβετ ταξίδεψε σε περισσότερες από 100 χώρες, συνάντησε 14 Αμερικανούς προέδρους, φόρεσε πάνω από 5.000 διαφορετικά καπέλα ενώ στην κατοχή της είχε πάνω από 30 σκυλιά ράτσας corgi. Αυτά είναι τα πιο γνωστά κεφάλαια της ζωής της, υπάρχουν όμως και μερικές αθέατες πλευρές που παραμένουν μέχρι σήμερα λιγότερο γνωστές

Ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ σηματοδοτεί το τέλος μίας εποχής. Υπήρξε η μακροβιότερη μονάρχης της Βρετανίας, άλλωστε. Το πρόσωπό της βρέθηκε σε νομίσματα, πίνακες της ποπ κουλτούρας, ρούχα, έγινε αντικείμενο θαυμασμού και μεγάλης αντιπάθειας – ήταν, όμως, πάντα εκεί, δίνοντας μία αίσθηση σταθερότητας.

Γεννήθηκε την 21η Απριλίου 1926. Ήταν η μεγαλύτερη κόρη του Πρίγκιπα Αλβέρτου, Δούκα του York, και της Λαίδης Elizabeth Bowes-Lyon. Δεν προοριζόταν για Βασίλισσα – ο πατέρας της ήταν μικρότερος αδελφός του τότε μονάρχη, Εδουάρδου Η’. Όταν όμως εκείνος, έχοντας περάσει έναν μόλις χρόνο στον θρόνο, αποφάσισε να αποσυρθεί – κάτι ανήκουστο, ως τότε – για να ζήσει με τη γυναίκα που αγαπούσε, τα πράγματα άλλαξαν. Ο Αλβέρτος έγινε Βασιλιάς. Μετονομάστηκε Γεώργιος ΣΤ’ και, μέσα σε μία μέρα, η Ελισάβετ βρέθηκε πρώτη στη σειρά διαδοχής.

Στη διάρκεια της ζωής της, ταξίδεψε σε περισσότερες από 100 χώρες, συνάντησε 14 Αμερικανούς προέδρους, φόρεσε πάνω από 5.000 διαφορετικά καπέλα ενώ στην κατοχή της είχε πάνω από 30 σκυλιά ράτσας corgi. Αυτά είναι τα πιο γνωστά κεφάλαια της ζωής της, υπάρχουν όμως και μερικές αθέατες πλευρές που παραμένουν μέχρι σήμερα λιγότερο γνωστές, όπως ότι μαζί με την αδερφή της είχε βγει στους δρόμους του Λονδίνου για να ζητωκραυγάσει το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ακολουθούν μερικές ακόμη που μας προκαλούν έκπληξη.

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν εκπαιδεύτηκε αλλά ότι η Lilibet όπως ήταν αναμενόμενο, έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι. Το ίδιο ίσχυε και για την μικρότερη αδερφή της, πριγκίπισσα Margaret. Η Ελισάβετ μάλιστα όσο ήταν έφηβη, έκανε αποκλειστικά, μαθήματα στο Σύνταγμα και το Δίκαιο. Μέχρι τα 7 της, μάθαινε γραφή και ανάγνωση ενώ τα μαθήματα κρατούσαν μόνο 1,5 ώρα.

Η βασίλισσα μαζί με την αδερφή της ήταν τα τελευταία μέλη της βασιλικής οικογένειας που έλαβαν εκπαίδευση στο σπίτι.

Η Ελισάβετ και η αδερφή της, Margaret είχαν πάρει την άδεια των γονιών τους για να ενσωματωθούν στο πλήθος, γιορτάζοντας τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στις 8 Μάη του 1945. Η βασίλισσα είχε μάλιστα χαρακτηρίσει τη βραδιά εκείνη ως μία από τις σημαντικότερες της ζωής της. «Θυμάμαι πολύ κόσμο να διασχίζει τον δρόμο στο Whitehall και όλοι μαζί να νιώθουμε χαρά και ανακούφιση», είχε πει το 1985, σύμφωνα με post της βασιλικής οικογένειας στο Instagram. Η «τρέλα» που έκαναν οι δυο τους, περιγράφεται εξαιρετικά στην ταινία "A Royal Night Out."

Την ημέρα του γάμου της με τον Φίλιππο, συνέβη ένα ατύχημα που θα μπορούσε να καταστρέψει τη λαμπρή μέρα, καθώς καταστράφηκε η τιάρα που θα φορούσε για πρώτη φορά η Ελισάβετ. Η εν λόγω τιάρα ήταν η περίφημη Queen Mary’s Fringe Tiara, που ανήκε αρχικά στη γιαγιά της Ελισάβετ, τη βασίλισσα Μαρία, η οποία την είχε χαρίσει στη μητέρα της Ελισάβετ.

Κατά την διάρκεια της προετοιμασίας της την ημέρα του γάμου της, κάτι εντελώς παράδοξο συνέβη. Γνωρίζοντας ότι η τιάρα ήταν αρχικά κολιέ, η βασίλισσα την έσπασε κατά λάθος αγγίζοντας το κούμπωμά της. Μπορεί να φανταστεί, λοιπόν, κανείς το χάος που δημιουργήθηκε με την Ελισάβετ να παραμένει ανένδοτη ότι ήθελε τη συγκεκριμένη τιάρα για την ημέρα του γάμου της. Οι βασιλικοί κοσμηματοπώλες με τη συνοδεία της αστυνομίας οδηγήθηκαν στο εργαστήριό τους και επέστρεψαν εγκαίρως με την επιδιορθωμένη τιάρα για το γάμο της βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία μέχρι σήμερα αποτελεί ένα από τα βασικά κομμάτια της συλλογής της.

Η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν τρίτη ξαδέρφη με τον Φίλιππο. Mε ρίζες από την Ελλάδα και τη Δανία, ο Φίλιππος οικειοποιήθηκε τους νέους του τίτλους όταν παντρεύτηκε τη βασίλισσα.

