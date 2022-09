Mel C: Αποκαλύπτει πως είχε πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης από μασέρ - «Το έθαψα αμέσως»

Η Melanie, γνωστή και ως Sporty Spice, μίλησε στο podcast How To Fail στο πλαίσιο προώθησης των απομνημονευμάτων της με τίτλο Who I am, βρίσκοντας τη δύναμη να μοιραστεί με το κοινό το περιστατικό που είχε συμβεί, όπως αναφέρει, σε ξενοδοχείο της Κωνσταντινούπολης

Το πρώην αγαπημένο μέλος των Spice Girls, Melanie C, το τελευταίο διάστημα έχει προχωρήσει σε πολλές αποκαλύψεις για τη ζωή και την καριέρα της.

Πέρα από την κλινική κατάθλιψη που αντιμετώπιζε, την ανορεξία, τη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας, το σοβαρό άγχος και την αγοραφοβία, η διάσημη τραγουδίστρια αποκαλύπτει τώρα πως είχε πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης από μασέρ τη νύχτα πριν την πρώτη συναυλία του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος.

Η Melanie, γνωστή και ως Sporty Spice, μίλησε στο podcast How To Fail στο πλαίσιο προώθησης των απομνημονευμάτων της με τίτλο Who I am, βρίσκοντας τη δύναμη να μοιραστεί με το κοινό το περιστατικό που είχε συμβεί, όπως αναφέρει, σε ξενοδοχείο της Κωνσταντινούπολης.

Όπως εξομολογήθηκε στην παρουσιάστρια, Elizabeth Day, η τραυματική αυτή εμπειρία την έκανε να νιώθει «ευάλωτη και βιασμένη». «Αυτό που μου συνέβη, το έθαψα σχεδόν αμέσως γιατί υπήρχαν άλλα πράγματα στα οποία έπρεπε να εστιάσω. Όλα οδηγούσαν στο αποκορύφωμα αυτού που πάντα ήθελα να κάνω», είπε αναφερόμενη στη συναυλία που θα έκανε μετά από εβδομάδες συνεχούς προετοιμασίας.

«Δεν ήθελα να κάνω φασαρία, αλλά επίσης δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ», ανέφερε, προσθέτοντας πως αποφάσισε να μοιραστεί το φρικτό περιστατικό με τον κόσμο όταν όλα όσα έζησε, επέστρεψαν σε ένα όνειρο. «Νομίζω πως είναι πραγματικά σημαντικό για εμένα να το πω και επιτέλους να το αντιμετωπίσω».

«Φρικτά πράγματα συμβαίνουν διαρκώς και αυτή η κατάσταση δεν ήταν τόσο άσχημη όσο θα μπορούσε να εξελιχθεί», είπε, τονίζοντας πως: «Το να βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον όπου μπορείς να βγάλεις τα ρούχα σου ενώ είσαι με επαγγελματία» της δημιούργησε σύγχυση στη συνέχεια, κάνοντάς τη να αισθάνεται «πολύ ευάλωτη, πολύ ντροπιασμένη».

Μετά τους χωριστούς δρόμους που ακολούθησε με τα μέλη του δημοφιλούς συγκροτήματος, η Melanie C είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες, με τις οποίες είχε έρθει αντιμέτωπη.

Σε συνέντευξή της στον Guardian το 2020, είχε αποκαλύψει πως πάλευε με «διατροφική διαταραχή και την κατάθλιψη» στο αποκορύφωμα της φήμης της.

Μέσα από την αυτοβιογραφία της με τίτλο Who I Am, που θα κυκλοφορήσει προσεχώς στη Μεγάλη Βρετανία, αποκάλυψε πρόσφατα περισσότερες λεπτομέρειες για τον αγώνα που έδωσε για να ξεπεράσει την κατάθλιψη, την ανορεξία και τις αυτοκτονικές σκέψεις που έκανε όσο ήταν μέλος των Spice Girls.

«Ήμουν άρρωστη για μερικά χρόνια», είπε στη Daily Mail. «Όταν κοιτάζω πίσω, δεν ξέρω πώς τα κατάφερα σωματικά, αν σκεφτείς με πόσα λίγα ζούσα και πόσο γυμναζόμουν παράλληλα με ένα σκληρό πρόγραμμα υποχρεώσεων», επεσήμανε. Όπως και στη συνέντευξή της, έτσι και στο βιβλίο της δεν αναφέρει λεπτομέρειες της διατροφικής διαταραχής της.

Τα χρόνια της ασθένειάς της ήταν 6. «Ξεκίνησα αφαιρώντας ολόκληρες ομάδες τροφών από τη διατροφή μου. Το λίπος ήταν ο εχθρός μου. Και μετά, φυσικά, ο φόβος των υδατανθράκων μπήκε στη ζωή μου. Έφτασα σε ένα σημείο, για περίπου 2 χρόνια, που κυρίως έτρωγα φρούτα και λαχανικά κι αυτό ήταν όλο. Δεν ήταν βιώσιμος τρόπος ζωής. Ευτυχώς η ανορεξία δεν έφτασε στο σημείο που να νοσηλευτώ. Αλλά η περίοδός μου σταμάτησε, οπότε προφανώς το λίπος στο σώμα μου ήταν υπερβολικά χαμηλό», εξήγησε.