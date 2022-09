Βασιλιάς Κάρολος: Αποκαλύφθηκε το πορτρέτο που θα μπει στα νέα νομίσματα

Το πορτρέτο σχεδιάστηκε από τον Martin Jennings και είχε την έγκριση του Καρόλου πριν ενσωματωθεί στο νέο νόμισμα

Πριν λίγες μέρες, το επίσημο μονόγραμμα του βασιλιά Καρόλου παρουσιάστηκε από τα Ανάκτορα του Buckingham και τώρα το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Βρετανίας παρουσίασε τη νέα συλλογή νομισμάτων με την εικόνα του.

«Σήμερα έχουμε την τιμή να αποκαλύψουμε το πρώτο επίσημο πορτραίτο της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά Καρόλου Γ' που εμφανίζεται για πρώτη φορά σε μια συλλογή αναμνηστικών νομισμάτων που τιμά τη ζωή και την κληρονομιά της Βασίλισσας Ελισάβετ Β'», ανακοίνωσε το Βασιλικό Νομισματοκοπείο.

We are proud to unveil the first official coin portrait of King Charles III which has been designed by Martin Jennings FRSS and personally approved by His Majesty.



The first coins to feature the effigy are part of a memorial collection for Her Late Majesty Queen Elizabeth II.