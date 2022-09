Βασιλιάς Κάρολος: Παρουσιάστηκε το επίσημο μονόγραμμά του

Θα εμφανίζεται σε κυβερνητικά κτήρια και στα παραδοσιακά κόκκινα γραμματοκιβώτια.

Σε περίπτωση που αγωνιούσατε, μόλις παρουσιάστηκε από τα Ανάκτορα του Buckingham το επίσημο μονόγραμμα του βασιλιά Καρόλου. Ο νέος βασιλιάς της Βρετανίας θα εμφανίζεται στα παραδοσιακά κόκκινα γραμματοκιβώτια, σε κυβερνητικά κτίρια ενώ το μονόγραμμα, το οποίο επέλεξε ο νέος μονάρχης από μια σειρά σχεδίων που ετοίμασε το College of Arms, είναι μια σύνθεση των γραμμάτων C και R που αντιπροσωπεύουν το όνομα του Καρόλου (Charles, στην αγγλική γλώσσα) και τον τίτλο Βασιλιάς (Rex, στα λατινικά) κάτω από την απεικόνιση του στέμματος.

🇬🇧 NEW: Buckingham Palace has revealed a picture of King Charles III’s new cypher - a monogram that will be added to all Government buildings, papers and new street furniture such as post boxes.



