Πρίγκιπας William: Ο πρώτος του λόγος ως πρίγκιπας της Ουαλίας

Μίλησε στο παγκόσμιο συνέδριο "United for Wildlife" με ειδικές αναφορές στην Ελισάβετ

H πρώτη ομιλία του πρίγκιπα William ως πρίγκιπας της Ουαλίας μετά τον θάνατο της γιαγιάς του Ελισάβετ, είναι γεγονός. Ο William μίλησε στο συνέδριο του "United for Wildfire" που ίδρυσε στα πλαίσια του Royal Foundation το 2014, για τα ζώα που βρίσκονται υπό απειλή κι εξαφάνιση, ωστόσο αναφέρθηκε παράλληλα τόσο στην αγαπημένη του γιαγιά που πέθανε στις 8 Σεπτεμβρίου, όσο και στον Φίλιππο.

Prince William delivered his first speech as heir to the British throne at a wildlife protection summit, signaling that the royal family will continue to champion environmental causes as King Charles III is forced to step back from front-line campaigning. https://t.co/j8c64Y9QsL