Ο πρίγκιπας George απειλεί ήδη τους συμμαθητές του: «Το νου σας, ο μπαμπάς μου θα γίνει βασιλιάς»

Ο 9χρονος George για τους ρόλους που θα κληρονομήσουν οι γονείς του

Ο μικρός πρίγκιπας George ήταν το μόνο μέλος της βασιλικής οικογένειας που δεν φόρεσε μαύρα στην κηδεία της γιαγιάς του, Ελισάβετ. Ντυμένος με μπλε κοστούμι, εντυπωσίασε τους καλεσμένους με τους τρόπους του και τη σωστή συμπεριφορά του, δείχνοντας ότι ενώ βρίσκεται ακόμα σε πολύ μικρή ηλικία, συνειδητοποιεί τον ρόλο που έχει μέσα στη βασιλική οικογένεια.

Μαζί με τη Charlotte και τον Louis, ο μικρός George έχει αυξημένη την αίσθηση του καθήκοντος καθώς ξέρει ότι μια μέρα θα έχει έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Ο πρίγκιπας είναι πλέον δεύτερος στη σειρά διαδοχής πίσω από τον πατέρα του, William. Έτσι λοιπόν, φαίνεται να ξέρει καλά ποια είναι η οικογένειά του οπότε πρόσφατα ξεστόμισε μια φοβερή ατάκα στους συμμαθητές του, όπως αποκάλυψε η συγγραφέας Katie Nicholl στο βιβλίο της The New Royals.

Prince George reportedly warned classmates who were on his bad side that his father Prince William will one day be King, according to royal author.



