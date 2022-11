Η Cher μόλις επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον 36χρονο Alexander Edwards: «Δεν έχω χρόνο για τους haters»

H τραγουδίστρια «δεν έχει καθόλου χρόνο για τους haters» που σχολιάζουν τη διαφορά 40 χρόνων με τον νέο της σύντροφο, Alexander Edwards

Η Cher μόλις επιβεβαίωσε τις φήμες που τη θέλουν μαζί με τον 36χρονο μουσικό παραγωγό, Alexander Edwards. H 76χρονη τραγουδίστρια απάντησε με ένα tweet σε όσους τη σχολίαζαν μετά τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν ενώ περπατούσαν χέρι- χέρι στους δρόμους της Καλιφόρνια, αφού προηγουμένως είχαν απολαύσει ένα γεύμα, μαζί με τον καλό τους φίλο Tyga.

Η Cher επιβεβαίωσε τον έρωτά τους με ένα tweet που δείχνει τη φωτογραφία του Alexander, συνοδεύοντάς τη με το όνομά του και μια κόκκινη καρδιά. Φυσικά ακολούθησαν αμέτρητα σχόλια με έναν από τους χρήστες να ρωτάει αν ο νέος της έρωτας θα τη συναντούσε κάπου στη Νέα Υόρκη. Η απάντηση της star ήταν «όχι, αφού δουλεύει».

Ανάμεσα στα σχόλια ωστόσο, ήταν και το εξής: «Δεν είμαι σίγουρος για το πώς νιώθω. Είμαι fan σου εδώ χρόνια και είμαι αρκετά επιφυλακτικός για τις προθέσεις του απέναντί σου. Ξέρουμε όλοι ότι είσαι υπέροχη και ότι ο κύκλος σου θα συνεχίζει να σε υποστηρίζει. Θέλω πολύ να είσαι ευτυχισμένη». Η Cher φυσικά έσπευσε να απαντήσει στον θαυμαστή της. «Όπως όλοι ξέρουμε... δεν γεννήθηκα χθες και αυτό που ξέρω με σιγουριά είναι ότι κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί τίποτα. Κάθε φορά που κάνουμε διάφορες επιλογές, παίζουμε με τις πιθανότητες. Κι εγώ το κάνω πάντα γιατί είμαι αυτή που είμαι».

I’m Not Defending us.Haters are Gonna Hate…Doesn’ Matter

That we’re Happy & Not

Bothering Anyone