«Ο Harry Potter μου έδωσε μία αυτονομία για την οποία όλοι θα σκότωναν»: Ο Daniel Radcliffe λέει ναι μόνο σε περίεργους ρόλους

Ο 33χρονος ηθοποιός είχε αποφασίσει από νωρίς τι δρόμο θα ακολουθήσει

Ο Daniel Radcliffe είναι ο ηθοποιός που ενσάρκωσε ίσως τον πιο γνωστό χαρακτήρα βιβλίων. Ο Harry Potter σηματοδότησε μία ολόκληρη γενιά και συνεχίζει να το κάνει, αν και έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από το πρώτο βιβλίο και περίπου 10 από την τελευταία ταινία.

Ο 33χρονος ηθοποιός είναι ούτως ή άλλως ακόμη νέος, αλλά είχε από νωρίς τη σοφία να κάνει την εξής σκέψη. «Μου δόθηκε μία ελευθερία και αυτονομία για την οποία οι περισσότεροι ηθοποιοί θα σκότωναν. Θα ήμουν χαζός αν δεν την αξιοποιούσα», είπε σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter. Κι έτσι αποφάσισε ότι θέλει να υποδύεται μόνο περίεργους ρόλους, έχοντας ως μόνιμη προτεραιότητα τη χαρά και τη διασκέδαση. Η πρώτη του ταινία μετά τον Harry Potter ήταν το horror "The Woman in Black", που είχε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, αλλά ήξερε ότι έπρεπε να επανεφεύρει τον εαυτό του. Κάτι που ευτυχώς του πρότειναν και οι σκηνοθέτες με τους οποίες συνεργάστηκε.

Τον έχουμε δει ως πτώμα που αερίζεται στο Swiss Army Man, ως τον ποιητή Allen Ginsberg, ως τον ξυρισμένο Ναζί και πράκτορα του FBI στο Imperium, ως τον άντρα που πίνει και ξυπνάει με κέρατα στο κεφάλι του στο Thorns και τώρα ως Al Yankovic στην περίπου αυτοβιογραφική ιστορία του κωμικού μουσικού. «Αυτό είναι το τέλειο που κέρδισα μετά από τη φήμη που απέκτησα. Κανείς δεν περιμένει να δει σε κάποιον ρόλο, που θα ήταν ιδανικός για εμένα. Δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο στη δουλειά ή τις ικανότητές μου».

Αλλά εδώ δεν φοβήθηκε να το κάνει στα 17 του, κι ενώ έπαιζε ακόμα στον Harry Potter, όταν συμμετείχε στο Broadway και είχε μία 10λεπτη ολόγυμνη σκηνή. Ήθελε να δείξει στο κοινό ότι είναι πολλά περισσότερο. Και φυσικά ήθελε να κάνει μόνο ενδιαφέρουσες επιλογές. Αυτό που επίσης τον ενδιέφερε πάντα είναι το να είναι καλός άνθρωπος και συνεργάτης. Είχε πάντα στο μυαλό του το καλό παράδειγμα του Michael Caine, για τον οποίο έλεγαν όλοι το πόσο εξαιρετικός είναι και έναν αισχρό ηθοποιό, που δεν κατονομάζει, αλλά που έκανε κόλαση ζωή των άλλων. Οφείλει όμως την καλοσύνη και στους γονείς του, όπως παραδέχεται.

Όλα αυτά τα χρόνια δεν απασχόλησε ποτέ με τη ζωή του, αν και φρόντισε να απέχει πάντα από τα social media. Ακόμα και ο αλκοολισμός του αποκαλύφθηκε από τον ίδιο και δεν υπήρξαν παπαρατσικές φωτογραφίες. Δηλώνει ότι πρόσεχε πολύ και ότι από τότε που είναι νηφάλιος, η ζωή του είναι πάρα πολύ ήρεμη. Είναι σε σχέση με την ηθοποιό Erin Darke τα τελευταία 10 χρόνια και μοιράζει τη ζωή του μεταξύ Λονδίνου και Νέας Υόρκης. Η μοναδική φορά που πήρε θέση δημόσια ήταν όταν η J.K. Rowling έκανε τρανσφοβικά σχόλια στο Twitter και εκείνος έδειξε ξεκάθαρα την αντίθεσή του, μέσα από ένα μακροσκελές γράμμα. Υπερασπίστηκε τους ανθρώπους, έτσι όπως θα έκανε και ο ρόλος που τον καθιέρωσε.