O John Travolta πιλοτάρει αεροπλάνο και απογειώνεται από την Αθήνα- Η ανάρτηση στο Instagram

Ο Travolta πιλοτάρει στον αττικό ουρανό

O John Travolta λατρεύει τις πτήσεις στον αέρα και πριν λίγες ώρες, φρόντισε να δώσει στο κοινό του μια γεύση από το πιο πρόσφατο ταξίδι του. Με ένα video στο Instagram έδειξε ότι πιλοτάρει ένα αεροπλάνο με την απογείωση να γίνεται από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

"This is one of my favorite take offs from Athens, Greece", γράφει ο 68χρονος ηθοποιός στη λεζάντα του post, προκαλώντας διάφορα σχόλια από τους 4.6 εκατομμύρια θαυμαστές του.

O Travolta διαθέτει πέντε αεροπλάνα αλλά και δικό του αεροδρόμιο στο σπίτι του στη Florida. O star έχει δίπλωμα πιλότου από τα 22 του ενώ παράλληλα είναι πρεσβευτής της αεροπορικής εταιρείας "Qantas Airways" τα τελευταία 20 χρόνια.

Ο ηθοποιός το 2017 είχε ανακοινώσει ότι δωρίζει το αγαπημένο του Boeing 707 σε αυστραλιανό μουσείο της πολιτικής αεροπορίας. Ο ίδιος είχε πιλοτάρει το δικό του Boeing 707 μέχρι τη Γαλλία τον Αύγουστο του 2002, στο πλαίσιο μιας διαφήμισης για την Qantas, προσγειώνοντάς το στο αεροδρόμιο Μπουρζέ, κοντά στο Παρίσι, όπου ξεναγούσε δημοσιογράφους μέσα στο αεροπλάνο. Λίγο νωρίτερα μάλιστα, είχε λάβει τον βαθμό του συγκυβερνήτη σε Boeing 747-400 Jumbo Jet, αφού πέρασε τα τεστ σε εξομοιωτή.