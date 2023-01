Βρίσκεται σε «κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση»

O Jeremy Renner νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, σε «κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση» μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε με εκχιονιστικό μηχάνημα. Ο 51χρονος ηθοποιός, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο, τραυματίστηκε «σε ατύχημα που είχε και το οποίο σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες ενώ καθάριζε το χιόνι», όπως δήλωσε πριν λίγες ώρες εκπρόσωπός του.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Jeremy είναι σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση με τραυματισμούς που υπέστη μετά από ένα ατύχημα που σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες ενώ προσπαθούσε να απομακρύνει το χιόνι σήμερα», δήλωσε στο Hollywood Reporter αργά το βράδυ της Κυριακής εκπρόσωπος του και πρόσθεσε: «Η οικογένειά του είναι μαζί του και λαμβάνει εξαιρετική φροντίδα».

Ο ηθοποιός έχει ράντσο πάνω από τη λίμνη Tahoe στα βουνά της Σιέρα Νεβάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα, μεγάλο μέρος των ΗΠΑ βίωσε τη «χιονοθύελλα του αιώνα» με τουλάχιστον 60 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους. Στο Instagram, τις τελευταίες μέρες δημοσίευε διάφορα στιγμιότυπα από χιονισμένα τοπία ενώ είχε γράψει στο Twitter: «Η χιονόπτωση στη λίμνη Tahoe δεν είναι αστείο».

Ο Jeremy Renner έχει πρωταγωνιστήσει στο Thor (2011) και στους Avengers (2012), ενώ πρόσφατα έπαιξε στη σειρά Hawkeye της Disney+ . Απέκτησε ευρεία φήμη μέσα από τις ταινίες The Hurt Locker (2008) και The Town (2010) όπου προτάθηκε για Όσκαρ, ενώ έχει επίσης εμφανιστεί στα Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011), American Hustle (2013) και Mission: Impossible — Rogue Nation (2015). Αυτή την περίοδο αναμένεται να εμφανιστεί στη δεύτερη σεζόν του Mayor of Kingstown.